Istvan Puki, Ungheria, 14 dicembre 2001

Appassionato di gaming e motorsport sin da piccolo, Istvan ha cominciato a cimentarsi con il videogame di F1 dal 2012, per poi passare al simracing vero e proprio dal 2017. In quell’anno ha partecipato all’Apex Online Racing Season 15, finendo quinto davanti a tanti nomi importanti del panorama esports.

Nel 2018 Istvan Puki partecipa alla F1 Esports Challenger Series vincendo la gara eliminatoria per accedere alla Pro Draft di F1 Esports e classificandosi terzo nella gara di Londra.

Dopo alcuni anni di pausa dalle competizioni, nel 2021 si qualifica nuovamente alla F1 Esports Challenger Series finendo in quarta posizione e partecipa con ottimi risultati e vincendo diverse gare in alcuni dei più importanti campionati riservati alle monoposto di Formula 1, come quelli di Premier Sim Gaming Leagues e World Online Racing.

Da agosto 2023 è ufficialmente entrato a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team.