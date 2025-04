Luke Whitehead incoronato campione della Ferrari HP Esports Series 2024 alla finale LAN di Abu Dhabi

Dopo un'entusiasmante stagione che ha coinvolti i migliori aspiranti piloti del mondo Esports, la Ferrari HP Esports Series ha terminato l’annata 2024 con la Grand Final al Ferrari World Yas Island, ad Abu Dhabi, dove è stato nominato il tanto atteso vincitore.

La finale ha chiuso un calendario di otto mesi di competizioni, con tappe in EMEA, APAC e Americas, offrendo a piloti provenienti da tutto il mondo la possibilità di mostrare il proprio talento.

Luke Whitehead, promettente talento di 21 anni proveniente dal Regno Unito, ha dimostrato costanza in tutte e tre le gare in programma, assicurandosi la vittoria finale. Un risultato impressionante per Whitehead che, nonostante sia rientrato all'ultimo minuto tra i finalisti, è stato protagonista di una doppietta, conquistando le vittorie assolute su Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione per diventare il Campione 2024 della Ferrari HP Esports Series.

Aidan Walsingham e Russel Reyes hanno chiuso il podio, mentre William Chadwick, arrivato sesto in classifica generale, ha vinto la gara sulla piattaforma iRacing.

La nuovissima Esports Arena del Ferrari World ha ospitato 15 tra i più importanti simracer provenienti da tutto il mondo, oltre al vincitore della Thrustmaster Community Cup, subentrato tra i finalisti attraverso una wildcard.

A sottolineare la popolarità globale della serie, l'elenco dei partecipanti comprendeva 11 nazionalità con concorrenti di età compresa tra i 17 e i 28 anni.

Le giovani star sono state valutate in base ai seguenti fattori chiave, e ogni pilota ha ricevuto un punteggio da uno a cinque in questi ambiti:

Velocità del pilota: velocità in pista

Abilità del pilota: abilità di gara e istinto competitivo

Adattabilità e flessibilità: prestazioni su più piattaforme

Coerenza e resistenza: capacità di esibirsi sotto pressione

Media e intrattenimento: presenza sulle telecamere

Sinergia con il brand Ferrari: allineamento con i valori e lo spirito di squadra della Ferrari.

I finalisti si sono sfidati in LAN su tre tracciati diversi in altrettante piattaforme di gioco: Mugello su iRacing, Monza su Assetto Corsa e Misano su Assetto Corsa Competizione.

I simracer sono stati esaminati da Tiziana Mecozzi, Team Manager della Scuderia Ferrari HP Esports, Fabio Gama, Scuderia Ferrari HP Esports Ambassador e Isaac Gillissen, pilota della Scuderia Ferrari HP Esports e vincitore della Ferrari Esports Series 2023.

Luke Whitehead, vincitore della Ferrari HP Esports Series 2024, ha dichiarato: “È stata una giornata molto buona, sorprendentemente di successo. Non ho avuto alcun problema e non mi è sembrato di sbagliare nulla. Ho dovuto guidare senza sosta, quindi ho dovuto fare del mio meglio, ma alla fine il risultato è stato ottimo. Sono felice di essere riuscito a spuntarla su una concorrenza così agguerrita: c'erano tanti piloti forti che hanno offerto prestazioni brillanti, quindi essere veloci in tutte e tre le piattaforme di gioco era una sfida enorme e sono contento di esserci riuscito”.

L'evento è ora disponibile su Twitch di Ferrari Esports e sul canale YouTube di Ferrari.