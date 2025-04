La Ferrari HP Esports Series inaugura la stagione 2025

La Ferrari HP Esports Series lancia oggi (1 aprile) la sua sesta edizione, con una stagione ricca di azione che comincerà a partire da giugno. Saranno in programma sei mesi di sim-racing, che culmineranno con una finale LAN al Ferrari World Yas Island (Abu Dhabi) a dicembre.

Il 2025 segna una tappa importante per la Ferrari HP Esports Series, poiché la competizione si espande ancora una volta per includere anche la Cina, diventando così un’altra delle regioni coperte dalla serie. Si svolgeranno diverse fasi del campionato, suddiviso tra EMEA, APAC e America (North America & South America), oltre alla Gran Final di Abu Dhabi.

Oltre 17.000 persone si sono registrate per partecipare alla Series lo scorso anno, con piloti provenienti da dieci paesi diversi che sono riusciti a raggiungere la Grand Final. Luke Whitehead ha conquistato la corona, vincendo in due categorie su tre per diventare il Campione della Ferrari HP Esports Series 2024.

Luke Whitehead, vincitore della Ferrari HP Esports Series 2024, ha dichiarato: "Avendo partecipato alla Ferrari HP Esports Series dello scorso anno, sono super entusiasta di vedere come si svilupperà l’edizione 2025. È un’opportunità fantastica per confrontarsi con alcuni dei migliori piloti del panorama su tre simulatori diversi, per mostrare le proprie abilità e vincere un premio unico."

Rong Chen, Ferrari HP Esports Series Manager, ha commentato: "Dopo una breve pausa a dicembre, siamo entusiasti di avviare la nuova stagione della Ferrari HP Esports Series con una competizione più accesa e un’azione ancora più emozionante."

Tiziana Mecozzi, Scuderia Ferrari HP Esports Team Manager, ha aggiunto: "La Ferrari HP Esports Series rappresenta un percorso unico per i sim-racer e gli appassionati di tutto il mondo per mostrare il proprio talento, seguendo il sogno di unirsi allo Scuderia Ferrari HP Esports Team."

"Jonathan Riley, Isaac Gillissen, Gergo Baldi e Luke Whitehead sono solo alcuni dei talenti che hanno vinto le ultime edizioni del campionato e raggiunto l’obiettivo di rappresentare il Cavallino Rampante dentro e fuori dalla pista."

Calendario della stagione 2025:

2 Giugno - 28 Luglio: Global Hot Laps

1 Agosto - 12 Settembre: Thrustmaster Community Cup

1 Settembre - 6 Ottobre: Qualificazioni Regionali

8 Ottobre - 9 Novembre: Finali Regionali

3 Dicembre: LAN Grand Final

Il calendario della Ferrari HP Esports Series 2025 inizia con i Global Hot Laps. Distribuiti su due mesi, gli hotlap daranno a tutti i partecipanti la possibilità di guadagnare un posto nelle Qualificazioni Regionali su una delle tre piattaforme di gioco: Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione e iRacing.

Solo i dieci piloti più talentuosi per gioco in ogni regione avanzeranno dalle Qualificazioni Regionali alle Finali Regionali, dove si uniranno ai primi 20 di ogni regione sulla rispettiva piattaforma di gioco che si sono qualificati automaticamente tramite i Global Hot Laps.

Le Finali Regionali saranno trasmesse in diretta sui canali YouTube e Twitch di Ferrari. la LAN Grand Final all'inizio di dicembre, con i Top 13 di tutte e tre le regioni e i tre giochi, offrirà l'entusiasmante opportunità di competere di fronte a un pubblico dal vivo aggiuntivo presso il Ferrari World Yas Island di Abu Dhabi.

La Ferrari HP Esports Series 2025 permetterà a giocatori di ogni livello di mettersi alla prova e vivere l’adrenalina del motorsport virtuale. Aperta ai non professionisti, la Thrustmaster Community Cup introdurrà una classifica internazionale, offrendo a tutti la stessa possibilità di competere per raggiungere il livello più alto.

La Thrustmaster Community Cup si svolgerà su sei round e il vincitore dell'ultimo entrerà come wild card nella LAN Grand Final della Ferrari HP Esports Series, completando così la griglia di 14 piloti ad Abu Dhabi.

Oltre alla sfida di competere su diverse piste e piattaforme, i partecipanti alla Grand Final dovranno anche familiarizzare con tre auto. Si sfideranno infatti a bordo della Ferrari 488 GT3 EVO (su Assetto Corsa), della Ferrari 296 GT3 (su Assetto Corsa Competizione) e della Ferrari 499P (su iRacing).

Il processo di registrazione per la Ferrari HP Esports Series 2025 è ora aperto. Per maggiori dettagli o per procedere con l’iscrizione visitate il sito ufficiale della Ferrari HP Esports Series (esportsseries.ferrari.com).