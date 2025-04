Ferrari HP Esports Asphalt Series: è tempo delle finali

Le finali della Ferrari HP Esports Asphalt Series incoroneranno il 18 dicembre il miglior pilota al mondo di Asphalt Legends Unite

Ferrari e Gameloft, leader nello sviluppo e nella pubblicazione di giochi, hanno annunciato oggi che Asphalt Legends Unite sarà protagonista della finale della Ferrari HP Esports Asphalt Series. Il 18 dicembre, in loco e in live-streaming dal Ferrari Land di PortAventura World a Salou, in Spagna, i finalisti arriveranno da tutto il mondo per vivere un'esperienza indimenticabile, mettendosi al volante della Ferrari 499P Modificata e gareggiando per ottenere premi esclusivi.

Da agosto, i migliori piloti di Asphalt Legends Unite di tutto il mondo si sono sfidati su Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS, Android e Nintendo Switch nel tentativo di assicurarsi un ambito posto nelle finali della Ferrari HP Esports Asphalt Series. Ogni round ha visto protagonista un'iconica auto Ferrari, tra cui la Ferrari SF90 XX Stradale, la Ferrari 488 Challenge Evo, la Ferrari 599XX Evo e la Ferrari FXX K. Con le qualificazioni completate, sono stati decisi i migliori 8 piloti del mondo:

Natto

BWO™ BIG

JägerMajsterrr

Myeon

Elite JOE

Futuro Flash

Requiem

oNio

Il primo Round di gare farà seguito a un formato uno contro uno a eliminazione diretta, al meglio delle tre gare, mentre la sfida finale si disputerà al meglio delle sette gare. Come bonus aggiuntivo, i finalisti avranno un incontro speciale con il pilota della Ferrari Factory Driver e vincitore di Le Mans 2024, Miguel Molina, che sarà presente per assistere a tutte le intense e competitive azioni di gara.

PortAventura World, in qualità di location ufficiale delle finali della Ferrari HP Esports Asphalt Series, ospiterà nel parco uno stand di Asphalt Legends Unite, consentendo ai visitatori di provare il gioco e di mettersi al volante virtuale della Ferrari 499P Modificata.

Per ulteriori informazioni, visitare http://www.asphaltlegendsunite.com