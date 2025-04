F1 Esports: Ferrari in corsa per i titoli mondiali

Scuderia Ferrari HP Esports Team è pronto per l’ultimo evento del campionato F1 Sim Racing 2025 (dal 25 al 27 marzo), quattro gare con in palio il titolo mondiale costruttori e quello piloti. I campioni in carica Bari Broumand e Nicolas Longuet si giocheranno il tutto per tutto presso l’arena Esports di Stoccolma (Svezia), sui circuiti di Messico, Brasile, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, per chiudere la stagione con un grande risultato.



Il precedente favorevole – Il campionato F1 Sim Racing 2025 al momento vede lo Scuderia Ferrari HP Esports Team al terzo posto nella classifica costruttori a 53 punti dal primo posto occupato da Mercedes, e Bari Broumand, ancora in corsa per il titolo piloti, in quarta posizione a 23 punti dalla vetta. Una situazione complicata, figlia di una stagione che si è al momento contraddistinta per risultati altalenanti, ma il precedente dello scorso anno può far ben sperare in vista di un epilogo brillante.

È stato proprio l’Evento 3 nella stagione 2023/2024, infatti, a rilanciare il team Ferrari in una grande rimonta con due doppiette consecutive e altri importanti risultati, motivo per cui Nicolas Longuet e Bari Broumand, unico pilota ad aver vinto due gare nell’attuale campionato, possono ancora ambire a entrambi i titoli mondiali.



Il programma – L’evento finale del campionato F1 Sim Racing 2025 inizierà martedì 25 marzo con il Gran Premio del Messico (Qualifiche alle 18:00 CET, Gara alle 21:00 CET), per poi proseguire con il doppio appuntamento di Brasile (Qualifiche alle 12:00 CET, Gara alle 14:00 CET) e Qatar (Qualifiche alle 18:00 CET, Gara alle 21:00 CET) il giorno successivo, e chiudere giovedì 27 marzo sul circuito di Yas Marina (Qualifiche alle 18:00, Gara alle 21:00 CET).



Tutti gli ultimi aggiornamenti saranno disponibili sui canali social @FerrariEsports, mentre le gare saranno visibili sui canali YouTube e Twitch di Formula 1.