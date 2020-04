FERRARI E GLI ESPORTS

Ferrari è entrata nel mondo degli Esports nel 2019 perché ritiene che questa sia una delle piattaforme dell’entertainment più interessanti, nonché in maggiore evoluzione: In particolare la divisione relativa alla simulazione delle competizioni automobilistiche attira “sim racer” e appassionati che sono in costante aumento soprattutto tra i giovani. In questo ambito sono rappresentate sia corse a ruote scoperte che coperte. Per iniziare l’avventura negli Esports la Casa di Maranello ha deciso di creare all’interno della Ferrari Driver Academy (FDA) una sezione dedicata, denominata FDA Hublot Esports Team. Tra gli impegni il campionato del mondo di F1 Esports Series oltre a diverse altre serie Gran Turismo. Nel prossimo futuro è previsto anche l’arrivo di una serie interamente Ferrari. Per il suo FDA Esports Team Ferrari ha scelto ragazzi giovani, appassionati e in linea con quelli che da sempre sono i valori della Casa di Maranello.