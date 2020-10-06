Sponsor



Un’opportunità imperdibile va colta al volo

La diffusa e sempre maggiore disponibilità di connettività sta trasformando rapidamente il nostro mondo.

AT&T è in prima linea con il suo 5G sicuro, affidabile e veloce a livello nazionale abbinato a un servizio Internet per uso domestico con fibra multi-giga in rapida espansione.

AT&T sta rafforzando la sua rete per consentire di tutto e di più, da case e città più intelligenti ad assistenza sanitaria da remoto di alta qualità, realtà aumentata e virtuale e nuovi e sofisticati strumenti per la collaborazione sul posto di lavoro. Entro il 2025 l’azienda ritiene che gli utenti consumeranno almeno 5 volte tanto i dati consumati nel 2021.

La fornitura di tutte queste connessioni è nel DNA di AT&T. Dalla comparsa del telefono di Alexander Graham Bell più di 145 anni fa, l’azienda ha ricoperto una posizione di leadership nel connettere persone e aziende. AT&T ha le risorse, le capacità, l’esperienza e le persone per essere il migliore fornitore di connettività tramite 5G e fibra.