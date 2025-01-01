Ferrari logo
    Le Finali Mondiali Ferrari permettono ogni anno di radunare su un unico circuito i piloti delle varie serie della Casa di Maranello oltre a celebrare insieme ai tifosi la conclusione della stagione sportiva, riunendo in pista tutte le principali attività del Cavallino Rampante.

    Un programma ricco che vedrà gli ultimi atti per l’assegnazione dei titoli della serie europea e nord americana. 

    Si assegneranno inoltre i titoli di campione del mondo del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell, in una competizione nella quale i piloti dei campionati (Europe e North America) si daranno battaglia l’uno contro l’altro.

    Non solo corse nel fine settimana a Imola: spazio anche alle attività non competitive, a partire da F1 Clienti con le monoposto che hanno scritto la storia della Scuderia Ferrari sulle piste di tutto il mondo, ma anche i bolidi del Programma XX e i gioielli del Club Competizioni GT. Domenica, inoltre, come da tradizione è in programma lo spettacolare Ferrari Show, uno dei momenti adrenalinici più attesi dal pubblico e dagli appassionati degli Scuderia Ferrari Club con l’esibizione in pista delle vetture del Cavallino Rampante.

    Le Finali Mondiali offriranno anche il palcoscenico per la gamma Ferrari, così come agli esemplari che hanno scritto pagine memorabili della storia del Cavallino Rampante, esposte nella spettacolare area display. 

    FERRARI CHALLENGE

    JPN
    AKIHIRO
    TSUZUKI
    17
    Auto Speciale · JP
    USA
    Matthew
    Herfield
    181
    Ferrari Philadelphia · USA
    381
    Ferrari Philadelphia · FM
    AUS
    Antoine
    Gittany
    22
    Ferrari Sydney · AU
    JPN
    Satoru
    KAKO
    118
    M.Auto Italia · JP
    CAN
    Eric
    Cheung
    198
    Formula Racing · EU
    JPN
    Michito
    Hirota
    112
    Gran Testa Nagano · JP
    USA
    Michael
    Porter
    22
    Ferrari of Seattle · USA
    JPN
    Shuichi
    Koga
    242
    Ideal · JP
    BEL
    Guy
    Fawe
    120
    Scuderia FMA · EU
    120
    Scuderia FMA · FM
    Ferrari Challenge Japan Driver
    JPN
    Masaru
    Yoneda
    114
    Cornes Osaka · EU
    124
    CORNES Osaka · JP
    114
    Cornes Osaka · FM
    USA
    Joseph
    Rubbo
    28
    Ferrari of Long Island · USA
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    John
    Lennon
    199
    Ferrari of San Francisco · USA
    Herbert
    GEISS
    11
    Maranello Motors - Pro Racing · EU
    11
    Maranello Motors - Pro Racing · FM
    AUS
    Tony
    Baildon
    113
    Ferrari Brisbane · AU
    JPN
    Z.
    Falcon
    111
    CORNES NAGOYA · JP
    RAF
    David
    Akhobadze
    23
    Scuderia Monte-Carlo · EU
    23
    Scuderia Monte-Carlo · FM
    GER
    Matt
    Rosner
    42
    MERTEL Motorsport · EU
    AUS
    Paul
    Brockbank
    277
    Barbagallo Ferrari · AU
    Corse Clienti | Ferrari Challenge Europe 2024
    USA
    James
    Weiland
    118
    Rossocorsa · EU
    118
    Rossocorsa · FM
    USA
    William
    Naranjo
    107
    The Collection · USA
    Christian Kinch, Ferrari Challenge Europe Driver
    SWE
    Christian
    Kinch
    128
    Formula Racing · EU
    128
    Formula Racing · FM
    ITA
    David
    Gostner
    50
    CDP - MP Racing · EU
    50
    CDP - MP Racing · FM
    Ferrari Challenge Japan Driver
    JPN
    Kanji
    YAGURA
    51
    CORNES Osaka · JP
    Jay Schreibman, driver in Ferrari Challenge Europe - USA
    USA
    Jay
    Schreibman
    51
    Cauley Ferrari of Detroit · USA
    Ferrari Challenge NA 2025
    USA
    Michael
    Owens
    103
    Ferrari of Alberta · USA
    303
    Ferrari of Alberta · FM
    Anthony Decarlo, driver in Ferrari Challenge NA - USA.
    USA
    Anthony
    Decarlo
    100
    Wide World Ferrari · USA
    Ferrari Challenge Europe
    ITA
    Maurizio
    Pitorri
    181
    Radicci Automobili - Bestlap · EU
    181
    Radicci Automobili - Bestlap · FM
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Gabe
    Hrib
    102
    Ferrari of Atlanta · USA
    302
    Ferrari of Atlanta · FM
    USA
    Matthew
    Diehl
    39
    Ferrari of Fort Lauderdale · USA
    POL
    Dave
    Musial
    30
    Ferrari of Lake Forest · USA
    Ferrari Challenge North America
    USA
    Manny
    Franco
    18
    Ferrari Lake Forest · USA
    USA
    Charles
    Whittall
    166
    Ferrari of Central Florida · USA
    366
    Ferrari of Central Florida · FM
    JPN
    Yasutaka
    Shirasaki
    19
    Rosso Scuderia · JP
    USA
    Robert
    McWilliams
    23
    Boardwalk Ferrari · USA
    USA
    Joe
    Sposato
    184
    Ferrari Beverly Hills · USA
    POR
    Cristiano
    Maciel
    130
    FBO Motor Sports · EU
    171
    FBO Motor Sports · FM
    JPN
    Masaharu
    KATSUMATA
    102
    Nicole Competizione · JP
    MEX
    Esteban
    Beckmann
    8
    Ferrari of Seattle · USA
    208
    Ferrari of Seattle · FM
    JPN
    Yuga
    Furutani
    27
    Auto Speciale · JP
    USA
    Roberto
    Perrina
    55
    Ferrari of Seattle · USA
    255
    Ferrari of Seattle · FM
    AUS
    Jarrod
    Ferrari
    277
    Barbagallo Ferrari · AU
    NED
    Fons
    Scheltema
    177
    Kessel Racing · EU
    177
    Kessel Racing · FM
    USA
    Louis
    Flory
    183
    Ferrari of Houston · USA
    383
    Ferrari of Houston · FM
    CAN
    Michael
    MATHES
    5
    Ferrari of Central New Jersey · USA
    USA
    Dylan
    Medler
    15
    The Collection · EU
    15
    The Collection · USA
    15
    The Collection · FM
    USA
    Ethan
    McWilliams
    32
    Boardwalk Ferrari · USA
    USA
    Alberto
    Duran
    137
    Formula Racing · EU
    164
    The Collection · USA
    GER
    Jan Benedikt
    Sandmann
    186
    Kessel Racing · EU
    186
    Kessel Racing · FM
    ITA
    Thomas
    Gostner
    151
    CDP - MP Racing · EU
    161
    CDP - MP Racing · FM
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Jonathan
    SATCHELL
    7
    HR Owen · UK
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Steven
    DOPSON
    125
    Dick Lovett Swindon · EU
    25
    Dick Lovett Swindon · UK
    LEB
    Faysal
    SHAIR
    5
    Scuderia Lebanon · EU
    CAN
    Mike
    Chen
    188
    Ferrari of Newport Beach · USA
    GRE
    Zois
    SKRIMPIAS
    147
    Ineco - Reparto Corse RAM · EU
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    John
    Marcar
    16
    Graypaul Birmingham · UK
    HKG
    Charles
    Chan
    133
    Formula Racing · EU
    133
    Formula Racing · FM
    JPN
    Nobuhiro
    Imada
    44
    Formula Racing · EU
    4
    Rosso Scuderia · JP
    44
    Formula Racing · FM
    AUS
    Paul
    Van Loenhout
    213
    MC Corsa · AU
    ITA
    Max
    MUGELLI
    3
    CDP - Eureka Competition · EU
    3
    CDP - Eureka Competition · FM
    GBR
    Andrew
    MORROW
    4
    Charles Hurst · EU
    4
    Charles Hurst · FM
    Ferrari Challenge North America
    USA
    Brent
    Holden
    114
    Ferrari of Seattle · USA
    USA
    Andrew
    Parker
    133
    andrew_parker · USA
    333
    Ferrari of Naples · FM
    GBR
    Germana
    TOGNELLA
    168
    Ineco Reparto Corse RAM · EU
    BEL
    Gilles
    Renmans
    77
    Francorchamps Motors Brussels · EU
    77
    Francorchamps Motors Brussels · FM
    AUS
    Cameron
    CAMPBELL
    23
    Ferrari Richmond · AU
    LEB
    Talal
    SHAIR
    124
    Scuderia Lebanon · EU
    AUS
    Enzo
    Cheng
    117
    Ferrari Sydney · AU
    SPA
    Rafael
    Duran
    27
    Formula Racing · EU
    38
    The Collection · USA
    27
    Formula Racing · FM
    AUS
    Rod
    Wilson
    9
    Ferrari Richmond · AU
    USA
    Brandon
    KRUSE
    37
    Ferrari of Central Florida · USA
    GER
    Michael
    MARTIN
    109
    Maranello Motors – Schumacher Racing · EU
    109
    Maranello Motors · FM
    Paul Simmerson, Ferrari Challenge Driver
    GBR
    Paul
    Simmerson
    77
    Graypaul Birmingham · UK
    JPN
    Baby
    Kei
    275
    Cornes Osaka · AU
    Anders BIDSTRUP, Ferrari Challenge Europe Driver
    DEN
    Anders
    Bidstrup
    29
    Formula Racing · EU
    Jacob BIDSTRUP, Ferrari Challenge Europe Driver
    DEN
    Jacob
    Bidstrup
    51
    Formula Racing · EU
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Darren
    HOWELL
    183
    JCT600 Leeds · EU
    5
    JCT600 Leeds · UK
    Paolo Scudieri, Ferrari Challenge Driver
    ITA
    Paolo
    Scudieri
    101
    Sa.Mo.Car · EU
    101
    Sa.Mo.Car · FM
    USA
    Paul
    Lin
    195
    Ferrari of Newport Beach · USA
    UK
    Bradley
    Yates
    11
    Charles Hurst · UK
    AUT
    Alois
    Meir
    180
    Gohm Motorsport - Engstle · EU
    MEX
    Luis
    Perusquia
    119
    Rossocorsa · EU
    131
    Ferrari of Central New Jersey · USA
    119
    Rossocorsa · FM
    USA
    Fabian
    SPERMAN
    113
    The Collection · USA
    USA
    Slade
    Stewart
    10
    Ferrari of Silicon Valley · USA
    POR
    Alvaro José
    TRINDADE RAMOS
    150
    Santogal - Araujo Competiçao · EU
    150
    Santogal - Araujo Competiçao · FM
    ITA
    Giammarco
    Marzialetti
    12
    Radicci Automobili - Best Lap - FCI · EU
    12
    Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · FM
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Anthony
    Davis
    4
    Continental AutoSports · USA
    JPN
    Motohiko
    ISOZAKI
    105
    Cornes Motors Shiba · EU
    55
    CORNES Shiba · JP
    105
    Cornes Motors Shiba · FM
    GER
    Amin
    Arefpour
    88
    Riller & Schnauck · EU
    88
    Riller & Schnauck · FM
    Dan Magnuszewski, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Dan
    MAGNUSZEWSKI
    17
    Ferrari of Fort Lauderdale · USA
    GBR
    John
    Dhillon
    151
    Formula Racing · EU
    151
    Formula Racing · FM
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Bal
    Sidhu
    23
    HR Owen · UK
    USA
    John
    Viskup
    189
    Boardwalk Ferrari · USA
    AUT
    Ernst
    Kirchmayr
    106
    Kessel Racing · EU
    21
    Twin Cities Performance · USA
    99
    Kessel AUTO · AU
    106
    Kessel Racing · FM
    USA
    Luke
    French
    47
    Ferrari of Vancouver · USA
    N. M., Ferrari Challenge Europe Driver
    ITA
    N.
    M.
    87
    Rossocorsa · EU
    Ferrari Corse Clienti
    JPN
    Ryuichi
    Kunihiro
    192
    M-Auto Italia · JP
    Ferrari Challenge Europe
    SWE
    Tommy
    Lindroth
    127
    Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
    USA
    Richard
    Pineda
    152
    Ferrari of Washington · USA
    USA
    Kevin
    Gutierrez
    21
    Ferrari of Fort Lauderdale · USA
    Ferrari Challenge Europe
    GER
    Matthias
    Moser
    159
    Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Sebastian
    Mascaro
    29
    Ferrari of Tampa Bay · USA
    229
    Ferrari of Central Florida · FM
    JPN
    Motoyuki
    Hori
    213
    Cornes Osaka · JP
    AUS
    Misho
    Stephan
    212
    Ferrari Sydney · AU
    Frank Szczesniak III, Pilota Ferrari Challenge
    USA
    Frank
    SZCZESNIAK III
    1
    Ferrari of Austin · USA
    Ferrari Challenge NA Driver
    CAN
    Martin
    Burrowes
    46
    Ferrari of Quebec · USA
    MEX
    Javier Rodriguez
    Borgio
    177
    The Collection · USA
    CAN
    Benoit
    Bergeron
    12
    Ferrari of Quebec · USA
    USA
    Eric
    Pan
    55
    Ferrari Beverly Hills · USA
    DEN
    Andreas
    Bøgh-Sorensen
    7
    Formula Racing · EU
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe - Tibor Valint
    HUN
    Tibor
    Valint
    132
    Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
    132
    Gohm Motorsport · FM
    FRA
    Henry
    Hassid
    67
    Kessel Racing · EU
    67
    Kessel Racing · FM
    JPN
    J
    288
    Rosso Scuderia · JP
    LEB
    Hassan
    Dabboussi
    111
    Formula Racing · EU
    111
    Formula Racing · FM
    ITA
    Fabrizio
    Crestani
    87
    Ineco - Reparto Corse RAM · EU
    null · FM
    JPN
    Norikazu
    Shibata
    110
    CORNES Osaka · EU
    181
    CORNES Osaka · JP
    181
    CORNES Osaka · AU
    110
    Formula Racing · FM
    Haymandhra PILLAI, Ferrari Challenge UK Driver
    MAS
    Haymandhra
    PILLAI
    19
    Stratstone Colchester · UK
    JPN
    COLD
    MAX
    15
    CORNES Osaka · JP
    Ferrari Corse Clienti - Official Drivers Challenge EU
    ITA
    Germano
    Salernitano
    116
    Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
    AUS
    Manu
    Nithianantha
    233
    Ferrari Brisbane · AU
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Jeffery
    Kiel
    117
    Ferrari of Atlanta · USA
    JPN
    Norio
    Takaoka
    110
    Rosso Scuderia · JP
    Gilbert YATES, Ferrari Challenge UK Driver
    GBR
    Gilbert
    YATES
    10
    Charles Hurst · EU
    1
    Charles Hurst · UK
    10
    Charles Hurst · FM
    GER
    Danilo
    Del Favero
    9
    Penske Sportwagen Hamburg · EU
    9
    Penske Sportwagen Hamburg · FM
    JPN
    Masahiro
    Taguchi
    105
    Ferrari Brisbane · AU
    GER
    Sven
    SCHÖMER
    175
    Penske Sportwagen Hamburg · EU
    175
    Penske Sportwagen Hamburg · FM
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Peter
    HUNTER
    82
    Stratstone Manchester · UK
    CHN
    Chris
    Huang
    212
    Ferrari Richmond · AU
    FRA
    Alex
    Fox
    139
    YANASE Fiorano Motori · EU
    139
    YANASE Fiorano Motori · JP
    139
    YANASE Fiorano Motori · FM
    JPN
    Masafumi
    HIWATASHI
    129
    European Version · JP
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe Driver - Andrea Levy
    ITA
    Andrea
    Levy
    170
    Radicci Automobili - Best Lap · EU
    170
    Rossocorsa · FM
    GBR
    Fedor
    Samorukov
    88
    HR Owen · UK
    GER
    Josef
    Schumacher
    188
    Eberlein - Schumacher Racing · EU
    VEN
    Angelo
    Fontana
    80
    Rossocorsa · EU
    AUS
    David
    Trewern
    127
    Ferrari Gold Coast · AU
    All the informations about Ferrari Challenge APAC Driver Hidehiko Hagiwara: statistics, news, images and videos.
    JPN
    Deske
    266
    Cornes Shiba · JP
    Darren Bernstein, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Darren
    Bernstein
    169
    Ferrari of Washington · USA
    CHL
    Osvaldo
    Gaio
    193
    Ferrari of Central New Jersey · USA
    BEL
    Robin
    Maes
    102
    Monza N.V. · EU
    CZE
    Martin
    HAVAS
    82
    Scuderia Praha Racing · EU
    82
    Scuderia Praha Racing · FM
    USA
    Wai
    Lau
    113
    Ron Tonkin Gran Turismo · USA
    USA
    Melissa
    KOZYRA
    108
    Ferrari of Naples · USA
    308
    Ferrari of Naples · FM
    USA
    Brad
    Evans
    151
    Ferrari of San Antonio · USA
    351
    Ferrari of San Antonio · FM
    SUI
    Felix
    Hirsiger
    30
    Ineco - Reparto Corse RAM · EU
    30
    Ineco - Reparto Corse RAM · FM
    JPN
    Masahiro
    Otsuka
    138
    Cornes Osaka · JP
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Gregory
    HOPKINS
    14
    Foreign Cars Italia · USA
    JPN
    Takeshi
    Shogaki
    196
    Cornes Shiba · JP
    USA
    Al
    Hegyi
    178
    Ferrari of Newport Beach · USA
    JPN
    Tetsuo
    Matsumoto
    170
    CORNES Osaka · JP
    Ferrari Challenge Japan driver
    JPN
    Hironori
    NOZAKI
    120
    Gran Testa Nagano · JP
    JPN
    Yu
    Liang Chen
    193
    Rosso Scuderia · JP
    ITA
    Stefano
    Inama
    144
    Modena Cars - D&C Racing · EU
    Friedrich
    MÜLLER
    155
    Gohm Motorsport · EU
    155
    Gohm Motorsport - Engstler · FM
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Eric
    Marston
    126
    Pellin Racing · EU
    26
    Ferrari of Westlake · USA
    ITA
    Vincenzo
    Scarpetta
    90
    Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · EU
    90
    Radicci Automobili · FM
    Bernard Gomez, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Bernard
    Gomez
    148
    Ferrari of Houston · USA
    GER
    Björn
    Grossmann
    26
    B.I. Corse - octane126 · EU
    26
    B.I. Corse - octane126 · FM
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Sean
    Ran
    85
    HR Owen · UK
    AUS
    Aemel
    Nordin
    100
    Zagame Autosport · AU
    Ferrari Challenge North America
    USA
    Omar
    Balkissoon
    33
    Ferrari of Fort Lauderdale · USA
    ferrari challenge japan
    JPN
    Anna
    INOTSUME
    3
    Auto Speciale · JP
    Miki Koyama, ferrari challenge japan
    JPN
    Miki
    Koyama
    88
    M.Auto Italia · JP
    JPN
    Yamatatsu
    77
    Cornes Osaka · JP
    ARG
    Franco
    Girolami
    72
    Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · EU
    GER
    Hanno
    Laskowski
    85
    Emil Frey Racing · EU
    85
    Emil Frey Racing · FM
    Stephen Chen, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Stephen
    Chen
    123
    Ferrari of Houston · USA
    Pranav VANGALA, Ferrari Challenge Driver
    GBR
    Pranav
    VANGALA
    18
    HR Owen · EU
    29
    HR Owen · UK
    18
    HR Owen · FM
    JPN
    Hiroyuki
    Katayama
    125
    Cornes Osaka · JP
    222
    Cornes Osaka · AU
    SUI
    Qwin
    WIETLISBACH
    22
    Emil Frey Racing · EU
    Christopher Cagnazzi, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Christopher
    Cagnazzi
    19
    Ferrari of Long Island · USA
    USA
    Johnny
    Kaminskey
    2
    Ferrari of Long Island · USA
    202
    Ferrari of Long Island · FM
    USA
    Henry
    Hummel
    129
    Ferrari of Lake Forest · USA
    Corinna Gostner, Ferrari Challenge Europe Driver
    ITA
    Corinna
    Gostner
    173
    CDP - MP Racing · EU
    173
    CDP - MP Racing · FM
    JPN
    Shintaro
    AKATSU
    115
    Ineco - Reparto Corse RAM · EU
    115
    Ineco - Reparto Corse RAM · FM
    USA
    Julia
    Dalosis
    144
    Ferrari of Naples · USA
    NZ
    Michael
    Walker
    164
    Zagame Autosport · AU
    USA
    Steve
    Check
    124
    Ferrari of Rancho Mirage · USA
    Jason McCarthy, driver in Ferrari Challenge Europe - USA
    USA
    Jason
    McCarthy
    11
    Wide World Ferrari · USA
    USA
    Danny
    Patel
    187
    Ferrari of Central Florida · USA
    Luigi
    Coluccio
    45
    Rossocorsa · EU
    45
    Rossocorsa · FM
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Joseph
    Dean
    12
    Stratstone Colchester · UK
    Ferrari Challenge NA 2025
    USA
    Massimo
    Perrina
    27
    Ferrari of Seattle · USA
    227
    Ferrari of Seattle · FM
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Official Driver
    USA
    Roy
    Carroll
    121
    Foreign Cars Italia · USA
    AUS
    Jim
    Pollicina
    7
    Ferrari Sydney · AU
    JPN
    Yoshifumi
    KOMATSU
    123
    Nicole Competizione · JP
    AUS
    David
    Frish
    170
    Ferrari Sydney · AU
    ITA
    Marco
    Zanasi
    69
    Motor Service - Pinetti Motorsport M · EU
    69
    Motor Service - Pinetti Motorsport · FM
    USA
    Grey
    Fauvre
    97
    Ferrari of San Francisco · USA
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Rachel
    Bayless
    110
    Cauley Ferrari of Detroit · USA
    Boris Gideon, Ferrari Challenge Europe Driver
    GER
    Boris
    Gideon
    103
    Autohaus Ulrich · EU
    103
    Autohaus Ulrich · FM
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Jarrett
    Bilicek
    122
    Ferrari of Central Florida · USA
    ITA
    Manuela
    Gostner
    193
    Ineco - Reparto Corse RAM · EU
    193
    Ineco - Reparto Corse RAM · FM
    USA
    Brad
    FAUVRE
    66
    Ferraro of San Francisco · USA
    266
    Ferrari of San Francisco · FM
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Yahn
    Bernier
    123
    Rossocorsa · EU
    132
    Ferrari of Seattle · USA
    332
    Ferrari of Seattle · FM
    USA
    David
    Williams
    128
    Ferrari of Central Florida · USA
    328
    Ferrari of Central Florida · FM
    MON
    Willem
    Van Der Vorm
    182
    Scuderia Monte-Carlo · EU
    182
    Scuderia Monte-Carlo · FM
    ITA
    Enzo
    Trulli
    34
    RadicciAutomobili -SanasiRacing Team · EU
    USA
    Dana
    GOODWIN
    155
    Ferrari of Seattle · USA
    DEN
    Henrik
    Kamstrup
    113
    Formula Racing · EU
    113
    Formula Racing · FM
    USA
    Stephanie
    Herfield
    180
    Ferrari Philadelphia · USA
    380
    Ferrari Philadelphia · FM
    USA
    Kevin
    ORSINI
    116
    Wide World Ferrari · USA
    316
    Wide World Ferrari · FM
    USA
    Ram
    Chada
    125
    Ferrari of Central New Jersey · USA
    USA
    Helen
    Chu
    115
    Ferrari of San Diego · USA
    GBR
    Oscar Lee
    Ryndziewicz
    121
    Kessel Racing · EU
    21
    Graypaul Glasgow · UK
    121
    Kessel Racing · FM
    JPN
    Tadao
    Uematsu
    16
    Cornes Shiba · JP
    JPN
    Tsutomu
    Shimoyama
    128
    CORNES Shiba · JP
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe Driver. James Owen
    GBR
    James
    Owen
    40
    Meridien Modena - Engstler · EU
    40
    Meridien Modena - Engstler · FM
    Ferrari Challenge North America 2024
    USA
    John
    Horejsi
    67
    Ferrari of Vancouver · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Official Driver
    CAN
    Michael
    Louli
    112
    Ferrari of Ontario · USA
    USA
    Ed
    Vartughian
    143
    Scottsdale Ferrari · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Driver - Rey Acosta
    USA
    Rey
    Acosta
    107
    The Collection · EU
    7
    The Collection · USA
    207
    The Collection · FM
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Paul
    Dixon
    13
    Dick Lovett Swindon · UK
    LTU
    Gerdas
    VENSLOVAS
    59
    Continental AutoSports · USA
    259
    Continental AutoSports · FM
    KGZ
    Ruslan
    SADREEV
    166
    Scuderia Praha Racing · EU
    GER
    Otto
    Blank
    71
    Lueg Sportivo - Herter Racing · EU
    71
    Lueg Sportivo - Herter Racing · FM
    ryutaro saito, Ferrari challenge japan
    JPN
    Ryutaro
    Saito
    127
    MID Sapporo · JP
    USA
    Jeffrey
    Nunberg
    142
    Ferrari of Central New Jersey · USA
    SUI
    Giuseppe
    Frascaro
    140
    Rossocorsa · EU
    140
    Rossocorsa · FM
    Jesus Mendoza, Ferrari Challenge Driver
    Jesus
    Mendoza
    157
    Ferrari of Silicon Vlley · USA
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Lance
    Cawley
    176
    Ferrari of Atlanta · USA
    Mike DEWHIRST, Ferrari Challenge Driver
    GBR
    Mike
    DEWHIRST
    78
    Dick Lovett Swindon · UK
    Fouad AL GHANIM, Ferrari Challenge Europe Driver
    KWT
    Fouad
    ALGHANIM
    157
    Rossocorsa - Kuwait Automobile & Trading Co. · EU
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe - Andreas König
    AUT
    Andreas
    KÖNIG
    104
    Emil Frey Racing · EU
    104
    Emil Frey Racing · FM
    ferrari challenge japan
    KOR
    Phil
    Kim
    107
    Nicole Competizione · JP
    AUS
    Brian
    Cook
    3
    Ferrari of Seattle · USA
    SUI
    Jasin
    Ferati
    1
    Emil Frey Racing · EU
    1
    Emil Frey Racing · FM
    GRE
    Aleksei
    KOMAROV
    199
    Scuderia Praha Racing · EU
    199
    Scuderia Praha Racing · FM
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Driver - Lisa Clark
    USA
    Lisa
    Clark
    130
    Pellin Racing · EU
    127
    Ferrari Beverly Hills · USA
    327
    Ferrari Beverly Hills · FM
    USA
    Joel
    Rose
    126
    Ferrari of Lake Forest · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Calum
    Leathem
    95
    Charles Hurst · UK
    CZE
    Hendrik
    VIOL
    92
    Scuderia Praha Racing · EU
    92
    Scuderia Praha Racing · FM
    Giuseppe Ramelli, Ferrari Challenge Driver
    ITA
    Giuseppe
    Ramelli
    172
    Pellin Racing · EU
    NED
    Michael
    VERHAGEN
    18
    Ferrari Warszawa · EU
    33
    Ferrari Warszawa · FM
    Paul Rogers, Ferrari Challenge Driver
    GBR
    Paul
    Rogers
    20
    HR Owen · UK
    AUS
    Nigel
    Hunt
    109
    Ferrari Richmond · AU
    AUS
    Mark
    Hudders
    1
    Ferrari Sydney · AU
    USA
    Gary
    Ott
    106
    Ferrari Philadelphia · USA
    yamato yamaguchi ferrari challenge japan
    JPN
    Yamato
    Yamaguchi
    144
    Ideal · JP
    ferrari challenge japan
    JPN
    Yasuhito
    Fukui
    122
    Cornes Shiba · EU
    101
    Cornes Shiba · JP
    122
    Cornes Shiba · FM
    USA
    Stephen
    EARLE
    100
    Kessel Racing · EU
    100
    Kessel Racing · FM
    JPN
    Hiroyasu
    Sahara
    116
    CORNES NAGOYA · JP
    USA
    Tom
    Petramalo
    138
    Ferrari of Seattle · USA
    338
    Ferrari of Seattle · FM
    ITA
    Fabrizio
    Fontana
    169
    Formula Racing · EU
    169
    Formula Racing · FM
    JPN
    Takashi
    Kurakawa
    155
    Gran Testa Nagano · JP
    USA
    Bruce
    CLEVELAND
    158
    Ferrari of Silicon Valley · USA
    Bryan Waltersdorf, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Bryan
    Waltersdorf
    111
    Continental AutoSports · USA
    311
    Continental AutoSports · FM
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Huseyin
    Sert
    55
    Maranello Sales · UK
    JPN
    John
    Leo
    108
    CORNES Shiba · JP
    Dave Musial Jr, driver in Ferrari Challenge Europe - USA
    USA
    Dave
    Musial Jr
    31
    Ferrari of Lake Forest · USA
    POSPILOTATEAMCat./Serie
    1
    BENCE VALINT
    Ferrari Budapest - Rossocorsa
    P
    2
    PHILIPP BARON
    Gohm Motorsport - Baron Racing Team
    P
    3
    HENDRIK VIOL
    Scuderia Praha Racing
    P-AM
    POSPILOTATEAMCat./Serie
    1
    ERNST KIRCHMAYR
    Kessel Racing
    S
    2
    ALEXANDER NUSSBAUMER
    Gohm Motorsport - Haupt Racing Team
    S
    3
    HENRY HASSID
    Kessel Racing
    S
    POSDRIVERTEAMCat./Serie
    1
    ERIC CHEUNG
    Formula Racing
    S-AM
    2
    ROLAND HERTNER
    Gohm Motorsport - Engstler
    S-AM
    3
    HENRIK KAMSTRUP
    Formula Racing
    S-AM
    POSPILOTATEAMCat./Serie
    1
    DYLAN MEDLER
    The Collection
    P
    2
    MATIAS PEREZ COMPANC
    Ferrari of Central Florida
    P
    3
    ROBERTO PERRINA
    Ferrari of Seattle
    P
    POSPILOTATEAMCat./Serie
    1
    GIACOMO ALTOÉ
    Emil Frey Racing
    P
    2
    LUIGI COLUCCIO
    Radicci Automobili - Bestlap - FCI
    P
    3
    BENCE VALINT
    Ferrari Budapest - Rossocorsa
    P
    POSPILOTATEAMCat./Serie
    1
    HENRY HASSID
    Kessel Racing
    S
    2
    ANDREAS RITZI
    CDP - D&C Racing
    S
    3
    ANDRZEJ LEWANDOWSKI
    Autohaus Ulrich
    S
    POSPILOTATEAMCat./Serie
    1
    ERIC CHEUNG
    Formula Racing
    S-AM
    2
    PAOLO SCUDIERI
    Sa.Mo.Car
    S-AM
    3
    ANDREA LEVY
    Rossocorsa
    S-AM
    POSPILOTATEAMCat./Serie
    1
    DYLAN MEDLER
    The Collection
    P
    2
    ROBERTO PERRINA
    Ferrari of Seattle
    P
    3
    MATIAS PEREZ COMPANC
    Ferrari of Central Florida
    P
    POSPILOTATEAMCAT./SERIE
    1
    JAMES OWEN
    Meridien Modena - Engstler
    P-AM
    2
    GIANMARCO MARZIALETTI
    Radicci Automobili - Sanasi Racing T.
    P-AM
    3
    BENCE VALINT
    Ferrari Budapest - Rossocorsa
    P-AM
    POSPILOTATEAMCAT./SERIE
    1
    HENRY HASSID
    Kessel Racing
    S
    2
    ANDREAS RITZI
    CDP - D&C Racing
    S
    3
    ERNST KIRCHMAYR
    Kessel Racing
    S
    POSPILOTATEAMCAT./SERIE
    1
    ERIC CHEUNG
    Formula Racing
    S-AM
    2
    JAN SANDMANN
    Kessel Racing
    S-AM
    3
    ZOIS SKRIMPIAS
    Ineco - Reparto Corse RAM
    S-AM
    L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari
    Imola Circuit 2022

    si trova a ridosso di Imola, città dell’Emilia Romagna in provincia di Bologna, in una zona collinare. E’ conosciuto anche come circuito di Imola oppure del Santerno, dal fiume che scorre proprio accanto.

    Inaugurato ufficialmente nel 1953, con la denominazione di “Autodromo Prototipo Coni”, cambia il nome nel 1970 con l’intitolazione a Dino Ferrari, in memoria dello scomparso figlio di Enzo Ferrari, a cui si aggiunge successivamente il nome di quest’ultimo.

    Inizialmente conosciuto come teatro per le corse in moto, il tracciato di Imola assume una caratura internazionale a partire dal 1979 con l’approdo della Formula 1 sancito dal “Gran Premio Dino Ferrari”. Nel 1980 diventa il “Gran Premio d’Italia”, mentre dall’anno successivo fino al 2006 sarà il “Gran Premio di San Marino”. Segue una pausa, senza più le monoposto, fino al 2020, quando Imola torna ad ospitare il “Gran Premio dell’Emilia-Romagna”. Oltre alla Formula 1 si corrono prove di vari campionati endurance, GT e altre serie con vetture monoposto.

    Quello di Imola è universalmente riconosciuto come un tracciato molto tecnico, con curve e staccate piuttosto impegnative. Ha una lunghezza di 4.909 metri con 12 curve a sinistra e 9 a destra e fin dalle sue origini viene considerato un piccolo Nürburgring.

    Dopo le tristi vicende del 1994, con la scomparsa dei due piloti Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, la pista è stata oggetto di importanti modifiche, rallentando alcuni tratti ritenuti eccessivamente pericolosi. Nel 2006 il circuito e le strutture annesse sono stati oggetto di un piano di riqualificazione curato dal noto architetto tedesco Hermann Tilke, specializzato nella realizzazione di circuiti automobilistici.

    Il pubblico potrà accedere gratuitamente alle tribune giovedì 17 e venerdì 18 ottobre.
    Il sabato e la domenica sono disponibili titoli di accesso alle tribune, per le singole giornate o un mini abbonamento valido per il 19 e il 20 ottobre.

    La prima edizione delle Finali Mondiali a Imola era stata nel 1999 quando l’evento si chiamava “Tutte le Ferrari in Pista”.

    L’evento ritorna quest’anno sul circuito del Santerno, dopo l’edizione delle Finali Mondiali del 2022.

    Un ritorno significativo presso l’impianto che porta il nome del fondatore della Casa di Maranello, teatro comunque di numerosi round del Ferrari Challenge Europe e di eventi di F1 Clienti e XX Programme.

    Nel 1970 si decise di intitolare l’autodromo con il nome Dino Ferrari, in memoria dello scomparso figlio di Enzo Ferrari. Alla successiva morte di Enzo Ferrari, nel 1988, come segno tangibile dell'affetto e della riconoscenza che legavano Imola all’ingegnere, il circuito mutò il suo nome e da allora è intitolato a Enzo e Dino Ferrari.

    Le curve del tracciato imolese racchiudono una storia, a volte drammatica, che rendono l'Enzo e Dino Ferrari di Imola unico al mondo: Piratella, Tosa, Acque Minerali, Gresini, Rivazza, le varianti Tamburello e Villeneuve.