    Ferrari Challenge Driver

    Fabrizio Crestani

    1standings

    Fabrizio Crestani

    • ITA
      Paese
    ferrari challenge
    2025
    anno di debutto
    1
    stagioni
    carriera
    0
    media punti
    0
    titoli vinti
    numeri o statistiche
    0
    punti totali
    0
    gare disputate

    carriera

    10
    5
    1
    0%
    2
    0%
    3
    0%
    4
    0%
    5
    0%
    6
    0%
    7
    0%
    8
    0%
    9
    0%
    10
    0%
    posizione
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0

    risultati pilota

    piazzamenti a podio
    0%
    arrivo dopo i primi 10
    0%
    arrivo tra i primi 10
    0%
    ritiri
    0%

    performance personali

    vittorie
    0%
    pole position
    0%
    giri veloci
    0%
