Yates e Simmerson vincono in Gara 1 a Navarra

Los Arcos 26 aprile 2025

Il Ferrari Challenge UK Trofeo Pirelli ha preso il via dal rinnovato Circuito de Navarra, un veloce e tecnico tracciato di 3,9 chilometri situato nel cuore della Spagna settentrionale. Nella gara di apertura dove hanno debuttato nella serie le Ferrari 296 Challenge ha trionfato il campione in carica Gilbert Yates (Charles Hurst) nella classe Trofeo Pirelli, mentre Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) si è aggiudicato la vittoria in Coppa Shell. Il pilota ufficiale Ferrari Miguel Molina sarà il Race Advisor per tutto il weekend del primo appuntamento in Spagna.

Qualifica 1. Le condizioni ventose, ma asciutte, hanno permesso ai piloti la possibilità di ottenere una serie di ottimi tempi di qualifica. Il campione in carica del Trofeo Pirelli, Gilbert Yates, si è dimostrato all’altezza della situazione, facendo segnare un tempo di 1:45.058 che gli ha assicurato la pole position. In Coppa Shell è stato il rientrante Paul Simmerson a lasciare il segno a metà delle qualifiche, quando ha ottenuto un 1:46.810 che gli ha permesso di precedere gli altri piloti della categoria.

Gara 1. Trofeo Pirelli. Nel Trofeo Pirelli Yates ha sfruttato appieno la pole e si è difeso dall’attacco di Pranav Vangala (HR Owen). Più indietro Oscar Ryndziewicz (Graypaul Glasgow) ha trovato il modo di superare il debuttante Callum Leathem (Charles Hurst), ma il diciannovenne ha risposto prontamente, con i due che hanno lottato per il podio finale. La comparsa della Safety Car ha sospeso momentaneamente la lotta. Alla ripresa Leathem ha continuato a sfidarsi con il pilota di Graypaul Glasgow, ma Ryndziewicz si è difeso con abilità. Più indietro, gli altri debuttanti Joseph Dean (Stratstone Colchester) e Bal Sidhu (HR Owen) hanno migliorato il loro ritmo nella seconda parte della corsa, risalendo in classifica. A meno di tre minuti dalla fine, la pioggia che ha iniziato a cadere ha fatto sì che la gara terminasse, per ragioni di sicurezza, dietro la Safety Car, con Yates che ha tagliato il traguardo conquistando la sua prima vittoria del 2025 davanti a Vangala e Ryndziewicz.