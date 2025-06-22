Weekend perfetto per Yates: Hunter e Dewhirst si dividono la posta in palio

Brands Hatch 22 giugno 2025

La terza edizione del Ferrari Challenge UK Trofeo Pirelli si è disputata questo fine settimana nel Kent, sul rinomato circuito di Brands Hatch. Davanti a quasi 10.000 spettatori (presenti durante tutto l’evento), i piloti hanno avuto l'opportunità di correre sullo storico circuito britannico in entrambe le configurazioni: in Gara 1, sul breve layout Indy, seguita da Gara 2 sul più lungo e complesso tracciato Gp, dove hanno trionfato i due leader del campionato, Gilbert Yates e Mike Dewhirst.

Qualifiche 2. Nel Trofeo Pirelli, Gilbert Yates (Charles Hurst) ha realizzato il suo 14esimo giro più veloce consecutivo per assicurarsi il primo posto in griglia, facendo registrare un tempo di 1’25.617. In Coppa Shell, Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon) è riuscito a conquistare il primo posto davanti a Peter Hunter (Stratstone Manchester), realizzando il giro più veloce in 1’27.487.

Gara 2. Trofeo Pirelli. Al semaforo verde Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e Pranav Vangala (HR Owen) si sono scambiati i primi colpi. Fedor Samorukov (HR Owen) ne ha approfittato e ha trovato brevemente una via per superare la coppia in lotta, prima che Vangala trovasse un modo per superare nuovamente il compagno di team, scalzando Simmerson dal podio e portandolo in quarta posizione. Più avanti, Yates ha sfruttato il vantaggio accumulato, acquisendo un vantaggio di 5 secondi nelle fasi iniziali.

Più indietro, Calum Leathem (Charles Hurst) ha passato Joseph Dean (Stratstone Colchester), prima di avvicinarsi a John Marcar (Graypaul Birmingham). Leathem, debuttante quest’anno, ha lottato per superarlo. Un errore di Simmerson ha raggruppato i piloti davanti ai due.

Pochi minuti dopo, l’esposizione della bandiera gialla in seguito a una collisione tra Dean e Paul Dixon (Dick Lovett Swindon) ha congelato le posizioni. Il regime di bandiere gialle e Safety Car è stato tolto per l’ultimo giro, nel quale non è cambiato nulla. Yates, che precedeva di 12 secondi il rivale di campionato Vangala, ha tagliato il traguardo per primo, completando il perfetto weekend di gara a Brands Hatch, aumentando il suo vantaggio in cima alla classifica del Trofeo Pirelli: ora ha 101 punti. Anche Samorukov ha festeggiato, grazie al primo podio dell'anno.

Coppa Shell. Nelle prime fasi della gara, Hunter si è imbattuto nel traffico di gara, consentendo al poleman Dewhirst di capitalizzare rapidamente e consolidare la leadership. Il leader del campionato sembrava a suo agio, fino a quando un testacoda di Simmerson nel Trofeo Pirelli ha creato traffico davanti al pilota di Dick Lovett Swindon e ha dato una possibilità ad Hunter.

Più indietro, si è sviluppata una battaglia a tre tra Dixon, Paul Rogers (HR Owen) e Darren Howell (JCT600 Leeds): meno di un secondo separava il trio. Questo gruppo ha lottato per diversi giri, fino a quando uno sfortunato incidente che ha coinvolto Dean e Dixon hanno causato il loro ritiro e l’esposizione della bandiera gialla. L’ultimo giro di corsa, dopo la Safety Car, ha mantenuto le posizioni. Dewhirst ha portato a casa la vittoria in Gara 2, dividendo il bottino con Hunter, visto che entrambi hanno festeggiato le vittorie nel terzo round. Il divario tra i due è di 12 punti, con Dewhirst che primeggia con 91.

Prossimo appuntamento. Il Ferrari Challenge UK si trasferisce a Donington Park il mese prossimo per il penultimo Round della stagione 2025. Le gare inizieranno il fine settimana del 26 e 27 luglio.