Vittoria di Cheng nella gara di apertura del Ferrari Festival a Sydney

Sydney 28 giugno 2025

Il pilota della classe Coppa Shell Enzo Cheng (Ferrari Sydney) ha stupito tutti conquistando una vittoria assoluta nella gara di apertura del quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia, disputatasi oggi al Sydney Motorsport Park. Alle sue spalle si è piazzato Jim Pollicina (Ferrari Sydney), iscritto nella classe Trofeo Pirelli.

La gara è stata molto combattuta e interrotta da un incidente nella fase iniziale che ha causato l'ingresso della Safety Car, dando vita a un emozionante sprint verso il traguardo.

Trofeo Pirelli. Jim Pollicina ha tagliato il traguardo al secondo posto, ma ha conquistato la vittoria nella classe Trofeo Pirelli, arrivando alle spalle di Cheng. Pollicina, dopo aver avuto un problema al carburante durante le qualifiche, è stato retrocesso in fondo alla griglia di partenza. Nonostante la penalità Perrina è riuscito a superare 12 vetture per salire sul gradino più alto del podio. Cameron Campbell ha chiuso al secondo posto, mentre Mark Hudders, che aveva dominato l'unica sessione di prove libere, è arrivato terzo.

Coppa Shell. Il debuttante Enzo Cheng ha chiuso con 35 secondi di vantaggio sul suo rivale più vicino nella Coppa Shell, David Trewern (Ferrari Gold Coast). Il terzo posto nella classe è andato a David Frish, davanti al debuttante Michael Walker e al pilota giapponese Masahiro Taguchi.

Trofeo Pirelli 488. Nella classe in cui gareggiano le 488 Challenge Evo, è stato l’australiano Jarrod Ferrari a vincere partendo dalla pole position. Il successo è arrivato nonostante un incidente durante le prove aveva danneggiato la sua vettura, ma grazie a una riparazione rapida è riuscito a tornare in pista e ottenere un ottimo risultato. Ferrari ha preceduto Misho Stephan e Baby Kei.

Domani alle 15.20 (ora locale) è in programma Gara 2 al Sydney Motorsport Park nell'ambito del Ferrari Festival. La corsa potrà essere seguita sul canale YouTube Ferrari e trasmessa in diretta su Foxtel e Kayo per gli spettatori australiani.