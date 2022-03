Un raduno storico al COTA

Il primo round del Ferrari Challenge al Circuit of The Americas, che ha aperto le celebrazioni per il 30esimo anniversario del monomarca, ha ospitato anche un raduno molto speciale di auto storiche da corsa. Ogni vettura che ha preso parte a questi 30 anni di storia del Ferrari Challenge era rappresentata con le livree originali dell’epoca. Le auto in mostra nel paddock sono state ammirate dagli spettatori durante il fine settimana. Alcune di queste Ferrari sono scese in pista per compiere alcuni giri e dare vita a nuovi ricordi.