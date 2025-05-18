Un giro della pista di Miami con Medler

Miami 18 maggio 2025

Dalla Formula Uno ai Ferrari Racing Days, il Circuito Internazionale di Miami è stato al centro dell'attenzione degli appassionati del Cavallino Rampante per tutto il mese di maggio. Siamo passati dalla Ferrari SF-25 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton alla Ferrari 296 Challenge di Dylan Medler (The Collection), pilota di casa, con il quale abbiamo completato un giro del tracciato.

Non sarà solo il Ferrari Challenge a scendere in pista sul circuito della Florida del Sud, ma anche le 499P Modificata e le vetture dei programmi Sport Prototipi Clienti e XX Programme.

Tutte le gare del Ferrari Challenge e le sessioni aggiuntive dei Ferrari Racing Days saranno trasmesse in diretta da Miami sul canale YouTube Ferrari e su FerrariRaces.com.