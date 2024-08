Uchida, Akita e Kim dalla pole alla vittoria

Il terzo appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, che segna la metà della stagione 2024, si è svolto allo Sportsland SUGO. Un totale di 23 488 Challenge Evo ha partecipato a Gara 1, che ha visto il completamento di 18 giri e 4 di Safety Car durante la gara. Yudai Uchida (Rosso Scuderia) è risultato il vincitore del Trofeo Pirelli, AKITA (Cornes Nagoya) ha vinto nella categoria Trofeo Pirelli Am e Phil Kim (Nicole Competizione) ha conquistato il primo posto nella Coppa Shell con la pole position nelle varie classi, mentre Ryutaro Saito (Mid Sapporo) ha ottenuto la sua seconda vittoria della stagione.

Trofeo Pirelli. Nella classe regina, vista l’assenza di Nobuhiro Imada, è stata lotta a due tra Uchida e Anna Inotsume (Ferrari Japan) anche se il campione in carica ha fatto valere tutta la sua esperienza controllando in ogni fase il ritmo della gara.

Nel Trofeo Pirelli Am, AKITA, attuale leader della classifica a punti, si è assicurato la pole position e ha continuato a mostrare una velocità impressionante concludendo al terzo posto assoluto. Durante la gara, sia Cold MAX (Cornes Osaka), che si è qualificato secondo, sia Motohiko Isozaki (Cornes Shiba), sono riusciti a non staccarsi troppo dal leader, ma non si sono mai trovati nella condizione di insidiarlo, permettendo ad Akita di aggiudicarsi la sua seconda vittoria stagionale.

Coppa Shell. Nella Coppa Shell, Phil Kim, che ha dimostrato velocità in ogni gara sin dal suo debutto in questa stagione, ha finalmente conquistato la pole position. È stato anche abbastanza veloce da guadagnarsi la quarta casella assoluta in griglia. Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia), l'attuale leader del campionato, è partito dal secondo posto e ha lottato fino all'ultimo giro, ma Kim ha respinto tutti gli attacchi ottenendo la sua prima vittoria.

Nella Coppa Shell Am, Yusaku Maezawa (Cornes Shiba) che scattava dalla pole position, si è scontrato con un'altra vettura alla prima curva al quarto giro ed è andato in testacoda, ritirandosi dalla gara. Ryutaro Saito (MID Sapporo), partito dal 2° posto nelle qualifiche, si è aggiudicato il successo e la seconda vittoria nella sua stagione di debutto. Il leader della classifica a punti Masafumi Hiwatashi (European Version) ha spinto molto a metà gara, ma non è riuscito a raggiungere il leader e ha concluso al secondo posto.

Domenica le Ferrari 488 Challenge Evo torneranno in pista per le qualifiche dalle 8.45 alle 9.15, mentre Gara 2 prenderà il via alle 13.45. Gli orari indicati sono quelli locali.