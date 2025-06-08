Tubi Style confermato come partner tecnico ufficiale del Ferrari Challenge

Maranello 08 giugno 2025

Ferrari e Duerre Tubi Style hanno rinnovato la loro partnership pluriennale, ampliando il perimetro della collaborazione di partnership tecnica nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli a livello globale.

Questa partnership sottolinea la solida e duratura relazione tra le due aziende che si è concretizzata nello sviluppo congiunto del sistema di scarico della 296 Challenge.

Ferrari e Tubi Style continueranno a lavorare insieme per offrire le massime prestazioni e un'esperienza unica ai partecipanti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, consolidando ulteriormente una collaborazione che rappresenta un pilastro nel mondo delle competizioni automobilistiche.

Related News