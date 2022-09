Svelati i calendari 2023 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli

Ferrari Challenge North America. Con sei appuntamenti in scena su alcuni degli impianti motoristici più iconici degli Stati Uniti, e una data extra organizzata nel medesimo fine settimana della 24 Ore di Le Mans, la serie nordamericana nel 2023 si conferma nel segno della varietà e dell’esclusività per i piloti delle Ferrari 488 Challenge Evo iscritte. Tra le novità spicca la sede del round inaugurale, ospitato all’Homestead Miami, nell’assolata Florida, dall’1 al 5 marzo, sul tracciato realizzato mescolando la pista ovale e alcuni tratti interni alla stessa. A seguire il calendario includerà le gare al COTA – Circuit of the Americas, dal 19 al 23 aprile; e sul veloce autodromo di Road Atlanta dal 17 al 21 maggio. A metà dell’annata, come anticipato, è prevista una data straordinaria sul circuito della Sarthe, in Francia, dal 7 al 10 giugno, nel fine settimana della celeberrima 24 Ore. Gli ultimi tre appuntamenti saranno organizzati a Montréal, in Canada, in una data che sarà annunciata prossimamente; in California a Sonoma, dal 19 al 23 luglio; e a Road America, l’iconica pista che sorge sulle sponde del Lago Michigan, dal 6 al 10 settembre. L’ultimo ritrovo della stagione, in contemporanea con gli altri piloti delle serie europea, britannica e asiatica, si terrà alle Finali Mondiali Ferrari nel mese di ottobre.



• Homestead-Miami, 1-5 marzo

• COTA, 19-23 aprile

• Road Atlanta, 17-21 maggio

• Le Mans, 7-10 giugno (data extra)

• Montréal, TBA

• Sonoma, 19-23 luglio

• Road America, 6-10 settembre