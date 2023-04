Sfide avvincenti a Miami

Trofeo Pirelli. Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) ha conquistato il gradino più alto del podio al termine di Gara 2 estremamente combattuta, caratterizzata da una battaglia per i primi posti che è durata praticamente dall'inizio alla fine dei 30 minuti. Principale antagonista di Kurzejewski è stato Roberto Perrina (Ferrari of Seattle), vincitore della prova del sabato: Perrina ha tallonato Kurzejewski per tutto il tempo, provandole davvero tutte per sorpassarlo, ma alla fine ogni tentativo si è rivelato vano. Poco prima del traguardo i due piloti erano davvero vicini, ma Kurzejewski è stato abile e pulito nell’affrontare l’ultima curva per riuscire a staccare Perrina una volta per tutte. Dietro ai due contendenti, distaccato di pochissimo, Jason McCarthy (Wide World Ferrari) ha fatto sentire il proprio fiato sul collo ai due piloti di testa, disturbati nella loro caccia alla vittoria. Ma nel tentare il sorpasso in più occasioni, McCarthy ha con ogni probabilità sollecitato troppo gli pneumatici ed è stato costretto a rallentare facendosi avvicinare da Manny Franco (Ferrari of Lake Forest). All’ultima curva, i due sono entrati in contatto, con Franco che è finito in testacoda ed è poi stato penalizzato per aver danneggiato McCarthy. Nel Trofeo Pirelli AM, Chris Cagnazzi (Ferrari of Long Island), partito dalla pole position, ha mantenuto il primo posto fino alla bandiera a scacchi. La sua leadership non è mai stata in discussione: Chuck Whittall (Ferrari of Central Florida) e Tony Davis (Continental Autosport), si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e del terzo posto. La competizione tra i due è stata invece molto accesa e non a caso hanno tagliato il traguardo a soli sei decimi di distanza.

Coppa Shell. Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) ha vissuto un weekend straordinario all'Homestead-Miami Speedway, conquistando il suo primo podio sabato e la sua prima vittoria nella gara di domenica. La corsa di Coppa Shell, che ha visto una sola interruzione, è stata davvero movimentata, con i piloti che per tutto il tempo si sono dati battaglia su uno dei circuiti più complicati della stagione. Dietro a Root, è stato Frank Szczesniak (Ferrari of Tampa Bay) ad assicurarsi il secondo posto, arrivando a meno di un secondo dal rivale, mentre Sureel Choksi (Ferrari of Denver), vincitore di sabato, è tornato sul podio, ma questa volta in terza posizione. In Coppa Shell AM, Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills) ha confermato di essere tra i favoriti conquistando domenica la sua seconda vittoria. Proprio come in Gara 1, Clark è stata superata a un certo punto da Dan Cornish (Ferrari of Austin), ma è riuscita ad agguantare di nuovo il pilota texano per poi allontanarsi. Cornish si è classificato così al secondo posto, almeno al momento di passare la bandiera a scacchi, perché alla fine della corsa è stato raggiunto da una penalità di 10 secondi per non aver rispettato i limiti della pista, venendo così retrocesso al quarto posto di classe. Il secondo gradino del podio è andato dunque a Luis Perusquia (Ferrari of Central New Jersey), mentre Jerri Walters (Ferrari of Vancouver) è stata promossa al terzo posto. Per la prima volta nella storia del Ferrari Challenge, due donne sono salite sullo stesso podio contemporaneamente.

Programma. Il Ferrari Challenge tornerà in pista in occasione dei Ferrari Racing Days al Circuit of the Americas dal 19 al 24 aprile, con le gare ufficiali che si svolgeranno il 22 e il 23 aprile.