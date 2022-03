Essere pionieri è sempre stata una delle caratteristiche distintive di Ferrari. Pionieri nell’innovazione, nella tecnologia, nel rapporto con i clienti e anche nel portare alla ribalta del motorsport il mondo femminile.

Nel 1951 due francesi, Betty Haig e Yvonne Simon, disputarono la 24 Ore di Le Mans al volante di una 166MM Berlinetta; nel 2007 Nina Jerancic divenne la prima donna a vincere una gara del Ferrari Challenge; nel 2018 Fabienne Wohlvend si laureò campionessa mondiale del Trofeo Pirelli Am, mentre Michelle Gatting è appena diventata la prima campionessa della classifica assoluta della serie continentale.

Eppure, la danese non è l’unica donna ad essere stata protagonista nel monomarca del Cavallino Rampante: Lisa Clark, ad esempio, si è divisa tra la serie Europe e North America, dove ha avuto modo di incrociare le traiettorie con Eileen Bildman.

Grazie al duplice impegno, la Clark si è imposta nella classe Interseries mentre Corinna Gostner e Germana Tognella si sono aggiudicate rispettivamente la Coppa Shell e la Coppa Shell Am Ladies.

La presenza femminile nel monomarca Ferrari si estende anche fuori dall’abitacolo della 488 Challenge Evo, con molte figure impegnate nella parte logistica, organizzativa e sportiva degli eventi per garantirne il successo. Per essere pionieri in tutto, anche nella presenza femminile all’interno del motorsport.