Programma XX e F1 Clienti in pista ad Hockenheim

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e il Club Competizioni GT, protagonisti nel fine settimana dei Ferrari Racing Days ad Hockenheim, lasciano la pista ad altre due esclusive attività targate Ferrari, i Private Test Day di F1 Clienti e Programma XX, pronte a regalare altrettanta adrenalina nelle giornate di martedì 26 e mercoledì 27 luglio.

F1 Clienti. Grande attesa per vedere impegnata sulle curve dello storico tracciato tedesco la F2008 di Kimi Räikkönen con la quale il campione finlandese è stato impegnato nella stagione 2008 della Formula 1. Räikkönen, reduce dal titolo iridato piloti del 2007, contribuì con due vittorie, in Malesia e in Spagna, e diversi piazzamenti sul podio, alla conquista della classifica costruttori di Ferrari. Proprio a Hockenheim Räikkönen chiuse la gara in sesta posizione, mentre la vettura gemella del compagno di scuderia, Felipe Massa, salì sull’ultimo gradino del podio.

Hockenheim sarà anche il palcoscenico per una Ferrari F333 SP del 1998, capace di vincere in quell’anno, tra le tante corse endurance, la 24 Ore di Daytona con Moretti, Baldi, Theys e Luyendyk e la 12 Ore di Sebring con Moretti, Baldi e Theys.

Programma XX. A completare le attività in pista a Hockenheim anche le sessioni dei bolidi del Programma XX. Sono 14 gli esemplari in rappresentanza di cinque modelli: otto FXX-K Evo, tre FXX Evo e una FXX-K, una 599XX e la sua rispettiva versione Evo.