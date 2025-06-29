Pollicina vince un’emozionante gara durante il Ferrari Festival a Sydney

Sydney 29 giugno 2025

Jim Pollicina (Ferrari Sydney) e il compagno di team Enzo Cheng sono stati protagonisti di uno spettacolo emozionante nella gara finale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia, in occasione del quarto atto stagionale della serie monomarca, disputata oggi al Sydney Motorsport Park.

Dopo la splendida vittoria di Cheng del giorno precedente, Pollicina e Cheng hanno dato vita a una intensa sfida per tutta la durata della prova, in cui il vincitore è rimasto incerto fino all'ultimo giro.

Cheng, che gareggiava nella classe Coppa Shell, si è qualificato in pole position, ma è stato Pollicina, pilota del Trofeo Pirelli, a partire meglio e a mantenere il comando per tutti i giri della corsa.

Non è stata però una vittoria facile per Pollicina, con Cheng che si è mantenuto a distanza di sicurezza e ha continuato a fare pressione per tutta la gara. Ha aspettato fino all'ultimo giro per tentare il sorpasso, che è riuscito a ottenere momentaneamente, ma un ingresso non perfetto in curva 2 ha permesso a Pollicina di riprendere il comando e di aggiudicarsi la vittoria con un margine minimo.