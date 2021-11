Pinto: le emozioni di un debuttante

Jorge Daniel Pinto, impegnato nella classe Trofeo Pirelli AM con la scuderia Francorchamps Motors Luxembourg - D2P, è pronto a scendere in pista sul circuito di Spa-Francorchamps. Pinto è alla sua prima stagione nel Ferrari Challenge e attualmente il suo primo obiettivo è imparare godendosi l’atmosfera del campionato.

Questa è stata la tua stagione d’esordio, qual è il bilancio?



“Direi che il mio debutto al Ferrari Challenge è destinato ad aggiungersi ai più bei ricordi della mia vita. Come il primo bacio, o la prima bottiglia di vino stappata in compagnia di veri amici! La stessa emozione provata in questi momenti così importanti della mia vita”.



Quali sono i circuiti su cui ti sei divertito maggiormente?



“E’ difficile avanzare un giudizio lucido perché in alcune gare le condizioni meteorologiche hanno avuto un impatto non indifferente. Però direi Valencia: è stato davvero entusiasmante. E poi certamente uno dei circuiti a cui sono più affezionato è Spa: il tempo non è stato clemente, ma speriamo che possa tornare il sole”.



Torni in pista oggi dopo aver saltato il Nürburgring, mentre nell’ultima gara che hai affrontato hai conquistato il tuo primo punto nel campionato. Quali sono i tuoi obiettivi per la fase finale del Ferrari Challenge?



“Fondamentalmente punto a divertirmi il più possibile, magari cercando di non distruggere la macchina!. E poi semplicemente vedere cosa succede, senza troppe pretese”.