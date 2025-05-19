Perrina vince la seconda gara del Ferrari Challenge a Miami

Miami 19 maggio 2025

Gli appassionati della Ferrari hanno assistito a una gara eccezionale domenica 18 maggio, quando il Ferrari Challenge North America ha concluso il suo primo weekend al Miami International Autodrome.

Le classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell hanno ufficialmente raggiunto la metà della stagione 2025 dopo i due appuntamenti sul circuito e, dopo la performance di domenica, c'è ancora molto in palio nella parte finale della stagione.

Trofeo Pirelli. Domenica è stato il turno di Massimo Perrina di brillare a Miami e il giovane pilota non ha sprecato l'occasione. Perrina (Ferrari of Seattle) ha conquistato la pole position in mattinata e ha condotto la gara fino alla bandiera a scacchi per la sua seconda vittoria stagionale.

Ha accumulato un distacco di oltre 13 secondi sul gruppo del Trofeo Pirelli, ma il vantaggio è stato annullato da una bandiera gialla a metà gara. L'inconveniente non ha comunque ostacolato Perrina, che si è imposto con oltre sette secondi di vantaggio.

Ethan McWilliams (Boardwalk Ferrari) ha concluso alle spalle di Perrina per il suo miglior piazzamento stagionale al secondo posto, mentre Roberto Perrina (Ferrari of Seattle), zio di Massimo, ha completato il podio al terzo posto come in Gara 1.

La prestazione di Perrina su McWilliams e suo zio è stata così dominante che gran parte dell'attenzione della gara è stata attirata dalla rivalità tra Dylan Medler (The Collection) e Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island).

Nei primi giri della gara, Kaminskey ha commesso un errore in frenata e ha toccato Medler, mandando la sua Ferrari in testacoda. Medler ha ripreso la pista e Kaminskey ha scontato una penalità per drive-through, ritrovandosi testa a testa con l’avversario. Ne è scaturita un'avvincente battaglia mentre i due risalivano lo schieramento. Medler ha passato Kaminskey nei minuti finali e i due hanno concluso rispettivamente al quarto e al quinto posto.