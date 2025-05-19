Perrina vince la seconda gara del Ferrari Challenge a Miami
Miami 19 maggio 2025
Gli appassionati della Ferrari hanno assistito a una gara eccezionale domenica 18 maggio, quando il Ferrari Challenge North America ha concluso il suo primo weekend al Miami International Autodrome.
Le classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell hanno ufficialmente raggiunto la metà della stagione 2025 dopo i due appuntamenti sul circuito e, dopo la performance di domenica, c'è ancora molto in palio nella parte finale della stagione.
Trofeo Pirelli. Domenica è stato il turno di Massimo Perrina di brillare a Miami e il giovane pilota non ha sprecato l'occasione. Perrina (Ferrari of Seattle) ha conquistato la pole position in mattinata e ha condotto la gara fino alla bandiera a scacchi per la sua seconda vittoria stagionale.
Ha accumulato un distacco di oltre 13 secondi sul gruppo del Trofeo Pirelli, ma il vantaggio è stato annullato da una bandiera gialla a metà gara. L'inconveniente non ha comunque ostacolato Perrina, che si è imposto con oltre sette secondi di vantaggio.
Ethan McWilliams (Boardwalk Ferrari) ha concluso alle spalle di Perrina per il suo miglior piazzamento stagionale al secondo posto, mentre Roberto Perrina (Ferrari of Seattle), zio di Massimo, ha completato il podio al terzo posto come in Gara 1.
La prestazione di Perrina su McWilliams e suo zio è stata così dominante che gran parte dell'attenzione della gara è stata attirata dalla rivalità tra Dylan Medler (The Collection) e Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island).
Nei primi giri della gara, Kaminskey ha commesso un errore in frenata e ha toccato Medler, mandando la sua Ferrari in testacoda. Medler ha ripreso la pista e Kaminskey ha scontato una penalità per drive-through, ritrovandosi testa a testa con l’avversario. Ne è scaturita un'avvincente battaglia mentre i due risalivano lo schieramento. Medler ha passato Kaminskey nei minuti finali e i due hanno concluso rispettivamente al quarto e al quinto posto.
Coppa Shell. La seconda gara della Coppa Shell si è disputata domenica pomeriggio dopo l’appuntamento del sabato che si è concluso anzitempo.
Dopo il terzo posto in Gara 1, Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) ha ottenuto il giro più veloce nelle qualifiche di domenica mattina per partire dalla pole position nel pomeriggio. Ha dovuto affrontare la pressione costante di Mitchell Green (Ferrari of Westlake), ma ha lentamente accumulato un distacco dal suo rivale di campionato prima che venisse sventolata la bandiera gialla a meno di 10 minuti dalla fine, ponendo fine alle ostilità. Per Bernier si è trattato della seconda vittoria stagionale nella Coppa Shell.
Green ha concluso al secondo posto, migliorando rispetto al quinto posto di sabato, mentre Gary Ott (Ferrari Philadelphia) ha conquistato il terzo posto negli istanti precedenti la bandiera gialla per un doppio podio nel weekend.
In Coppa Shell Am, Gabe Hrib (Ferrari of Atlanta) ha migliorato di una posizione il risultato di sabato, portando a casa la sua prima vittoria del 2025. Hrib è entrato a Miami come leader dei punti della classe e ha iniziato una lunga battaglia fianco a fianco con il polesitter Michael Owens (Ferrari of Alberta), prima che quest'ultimo andasse in testacoda a metà gara e consegnasse il comando a Hrib.
La bandiera gialla è stata provvidenziale per Hrib, poiché Louis Flory (Ferrari of Houston) si stava avvicinando rapidamente alla sua Ferrari. Flory si è accontentato del secondo posto, mentre Melissa Kozyra (Ferrari of Naples) si è classificata terza per il suo primo podio della stagione.
Prossimo appntamento. Il Ferrari Challenge North America farà ora tappa nello storico Indianapolis Motor Speedway per iniziare la seconda parte della stagione. Il Brickyard, che ha ospitato il finale di campionato nel 2024, accoglie nuovamente le Ferrari dal 25 al 29 giugno.
Tutte le gare, comprese le repliche di questo fine settimana a Miami, sono disponibili sul canale YouTube Ferrari.