Olander inizia la stagione con una vittoria

Non poteva esserci inizio migliore per lo svedese Joakim Olander che al primo appuntamento di Portimao, in Coppa Shell Am, ottiene subito una vittoria, lasciando intendere quali siano le sue ambizioni per quanto riguarda la nuova stagione.

“Ieri la macchina ha accusato alcuni problemi, ma i nostri ingegneri e i nostri tecnici hanno lavorato tutta notte per riportare la vettura al massimo della forma e quindi devo ringraziarli di cuore per il successo di oggi. Abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi”.