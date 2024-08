Morrow, dall’Inghilterra all’Europa

Andrew Morrow ricorda i primi passi in pista, quando l’esperienza è iniziata proprio a Oulton Park, nel maggio del 2022, in occasione del primo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK. A distanza di due anni, sullo stesso circuito, Morrow ripercorre i due campionati, che sono stati intensi, partendo da zero, con l’emozione del primo podio e poi della prima vittoria, fino al titolo nel Trofeo Pirelli nel 2023. Il pilota del team Charles Hurst racconta anche la sua passione per i motori e per Ferrari, ereditata probabilmente dal padre. Passione che lo ha spinto fin da ragazzino a provare a correre con i go-kart e con i quad.

Nell’intervista, Morrow parla anche della nuova sfida nel 2024 nel Ferrari Challenge Europe, sottolineando le differenze e le difficoltà tra le due serie. All’attivo per il momento la prima prova al Mugello dove ha dovuto farsi largo tra i 70 iscritti, ricordando le impressioni nel correre accanto a piloti più veloci e più bravi, dai quali spera di poter apprendere per migliorare gara dopo gara.