Miami ospita il primo round del Ferrari Challenge NA

Ritorno a Miami. Situato a solo un’ora dalle celebri spiagge di Miami e Miami Beach, il circuito di Homestead-Miami è un vero e proprio pilastro nel programma del Challenge fin dal 2011, avendo ospitato il campionato in otto occasioni. Il tracciato è quasi interamente pianeggiante, tipico di un circuito della Florida, ma un mix tecnico di curve ad alta e bassa velocità attende i concorrenti del Ferrari Challenge. La trazione sarà particolarmente importante: i rettilinei più lunghi del tracciato, infatti, sono sistematicamente preceduti da curve a bassa velocità, rendendo l’aderenza e la trazione del posteriore elementi essenziali per il successo.



Piloti pronti per una nuova sfida. Cinquantaquattro piloti si sfideranno al volante della Ferrari 488 Challenge Evo a Miami, con molti nomi noti che faranno ritorno nel campionato uniti ad una nutrita schiera di volti nuovi pronti a lasciare il segno in quella che dovrebbe essere una stagione altamente competitiva. Nel Trofeo Pirelli, il campione del 2022 Jeremy Clarke (Ferrari of Westlake) parteciperà solo ad alcuni appuntamenti, lasciando dunque che sia un volto nuovo a conquistare il primo posto. Jason McCarthy (Wide World Ferrari) secondo classificato nel 2022, e Manny Franco (Ferrari of Lake Forest) dovrebbero essere i favoriti: nella scorsa stagione, Franco ha terminato alle spalle di McCarthy per un solo punto, nonostante abbia saltato due weekend, mentre McCarthy non ha conquistato il primo posto per soli tre punti. Ma una serie di nomi nuovi, tra cui il campione del Trofeo Pirelli AM 2022 Dave Musial Jr. (Ferrari of Lake Forest), si è aggiunta ai ranghi della classe regina del Ferrari Challenge.

Musial Jr, dunque, non sarà più nella classe AM e la sua assenza è destinata a rimescolare le carte in questa categoria, abituata a non avere favoriti all’inizio dei giochi: quest’anno, più che mai, tutto sarà possibile. Tra i piloti che potrebbero giocare un ruolo di primo piano, merita menzione Tony Davis (Continental Autosport), che fa il salto di categoria dopo aver conquistato il campionato di Coppa Shell AM nel 2022. Se consideriamo le cinque vittorie su quattordici gare disputate la scorsa stagione, il talento di Davis non si può certo negare: ma il pilota dovrà affrontare una concorrenza molto più agguerrita rispetto all’anno scorso. Per esempio, piloti come Dave Musial (Ferrari of Lake Forest) e Marc Muzzo (Ferrari of Ontario) dovrebbero rappresentare rivali di spessore, considerando la loro formazione nel Trofeo Pirelli nel 2022.

La Coppa Shell sarà ancora una volta la categoria più numerosa del campionato, con 20 vetture iscritte e molti nomi di vecchia data. Tra i veterani spicca Michael Louli (Ferrari of Ontario), i cui trascorsi nel campionato risalgono a decenni fa. La Coppa Shell ospita anche un certo numero di volti nuovi, motivo per cui la prima gara sarà un vero e proprio banco di prova per capire chi è in grado di premere sull’acceleratore fin da subito e chi invece deve ancora trovare la giusta confidenza con la propria Ferrari. La Coppa Shell AM è invece il gruppo più ristretto, con soli otto iscritti, anche se la situazione è destinata a cambiare con l’avanzare della stagione. Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills) dovrebbe essere la favorita della classe, dopo una stagione 2022 che l’ha vista salire sul podio cinque volte e conquistare la sua prima vittoria in campionato a Imola, in Italia. Dan Cornish (Ferrari of Austin), tuttavia, potrebbe rappresentare uno sfidante ostico: la sua risoluta costanza, l’anno scorso, gli è valsa il terzo posto nella categoria, subito dopo la Clark.

Programma. Le libere apriranno l’edizione 2023 del campionato con le auto in pista mercoledì e giovedì. Le sessioni di prove ufficiali inizieranno invece venerdì. Le qualifiche di sabato inizieranno alle 10.35, con le gare che vedranno il via alle 14.05. Il programma di domenica ricalca il formato di sabato, con le qualifiche alle 10.05 e la prima bandiera verde prevista alle 13.20. Gli orari indicati sono locali.