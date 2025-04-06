Phillip Island 06 aprile 2025

Condizioni difficili e una partenza dalla pit lane per tre piloti nella Gara 2 hanno prodotto probabilmente la gara più emozionante fino ad oggi nel campionato inaugurale Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia.

Tutti e tre i vincitori di classe hanno fornito prestazioni eccezionali per assicurarsi le loro vittorie e lasceranno Phillip Island al settimo cielo dopo aver ottenuto il massimo dei punti dalla gara. Ecco cosa hanno detto al termine della corsa.

Antoine Gittany (Ferrari Sydney) nel Trofeo Pirelli si è qualificato in pole position, ma ha danneggiato le gomme ed è partito dalla pit lane dopo aver montato un nuovo set per la gara. È riuscito a raggiungere il leader e a stabilire un nuovo record sul giro: “Sì, non lo sapevo nemmeno! Non so bene come ci sia riuscito. In realtà pensavo di essere ancora all'inseguimento del leader mentre ero primo. In realtà stavo inseguendo me stesso! Oggi è stata una gara molto dura, ma sono contento.

Enzo Cheng (Ferrari Sydney) ha guidato in modo eccezionale nella Coppa Shell, lottando per gran parte della gara con i piloti più veloci della classe superiore e assicurandosi una convincente vittoria: “Il battito cardiaco è piuttosto alto! Avrei preferito che la gara fosse stata più corta di circa 10 minuti e avrei vinto la classifica generale, ma è andata così. Antoine e Jim avevano un ritmo di gara incredibile, quindi era difficile tenerli dietro. Per un secondo ho avuto il cuore in gola, è stato emozionante.

Jarrod Ferrari (Barbagallo Ferrari) nel Trofeo Pirelli 488 ha ottenuto un eccezionale quinto posto assoluto e una vittoria di classe autorevole. “I primi giri sono stati piuttosto emozionanti. Per fortuna sono riuscito a superare le curve uno e due abbastanza bene e sono riuscito a passare un paio di auto. Ho cercato di agganciarmi alla coda delle 296 più veloci e di mettermi al loro passo per quanto possibile.

“Sapevo che i ragazzi davanti avevano un po' più di ritmo, quindi si trattava di cercare di stare dietro e se si fossero ritrovati a combattere tra loro avrei potuto cercare di approfittarne. Ho avuto un piccolo imprevisto finendo sull'erba poco prima della fine!”

Gli occhi sono ora puntati sul terzo round al Sydney Motorsport Park tra quattro settimane, dal 2 al 4 maggio.