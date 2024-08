Le voci dei vincitori di Gara 2 al Fuji

La Gara 2 del secondo appuntamento stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan si è svolta sulla pista del Fuji Speedway. Come da previsione, due piloti esperti hanno vinto nel Trofeo Pirelli, mentre due promettenti debuttanti hanno lasciato il segno con le loro prime vittorie nella Coppa Shell.

Yudai Uchida, vincitore del Trofeo Pirelli: “Oggi Gara 2 è stata cruciale, soprattutto nella prima curva, perché mi sono concentrato completamente sulla partenza. Prima della corsa avevo pianificato di preservare le gomme. Tuttavia, alla partenza ho notato il pilota del Trofeo Pirelli Am Makoto Fujiwara davanti al professionista Yugo Iwasawa in seconda posizione. In quel momento ho deciso di spingere e creare un distacco. Dopo aver stabilito un margine comodo, ho mantenuto un passo costante. Nei primi giri sono riuscito a ottenere un tempo di 1 minuto e 41 secondi, quasi uguale al mio tempo di qualifica, a testimonianza della mia concentrazione. Oggi è stata una giornata perfetta. Guardando avanti, sono determinato a tenere il passo dei piloti d’élite nel prossimo round”.

Makoto Fujiwara, vincitore del Trofeo Pirelli Am: “Sono stato entusiasta di partire alla grande in Gara 2, proprio come in Gara 1, e sono riuscito a migliorare la mia posizione. Inizialmente, avevo pensato di permettere a Yugo Iwasawa, che era in una classe diversa, di prendere il comando. Tuttavia, quando ho visto AKITA, che si trovava proprio dietro di lui al secondo posto nella nostra classe, ho capito che dovevo concentrarmi sul mantenimento della mia posizione. È stata sicuramente una delle battaglie più difficili della mia carriera, ma sono contento di essere riuscito a mantenere la posizione. In Gara 1 ho dovuto affrontare alcune difficoltà partendo dalla pole position e alla fine mi sono dovuto ritirare per problemi alla vettura. Questa volta, essendo iscritto solo al secondo round, ero determinato a non ripetere gli stessi errori e mi sono concentrato sulla vittoria dalla pole position. Sono felice che la mia determinazione sia stata ripagata e che sia riuscito a prendermi la mia rivincita”.

Tsutomu Shimoyama, vincitore della Coppa Shell: “Sono partito dalla pole position, ma Yasutaka Shirasaki e Phil Kim mi hanno dato del filo da torcere. È stata una battaglia interessante e mi sono divertito molto. Sono contento di essere arrivato in testa, ma tutti e tre eravamo molto vicini nei tempi sul giro, il che ha reso la gara molto bella. Devo molto del mio successo ai consigli del mio coach, in quanto ho cercato di mantenere la calma per tutta la gara. Sebbene abbia maturato esperienza nel Club Challenge per tre anni, mi sono iscritto a questo campionato nella speranza di guidare sulle piste di tutto il Giappone. Quindi non è stata solo una prova per una gara reale. Sono ancora sorpreso di essere riuscito a vincere una corsa come questa”.

Yusaku Maezawa, vincitore della Coppa Shell Am: “Sono onorato di aver ottenuto la mia prima vittoria dalla pole position, e credo che si tratti di pura fortuna del principiante. A un certo punto sono stato superato da Masafumi Hiwatashi, ma sono riuscito a recuperare la posizione e questo mi ha portato una gioia immensa. L’intensità della gara ha assorbito la mia concentrazione. Il sostegno e la motivazione dei coach e dello staff mi ha portato ad ottenere le mie prestazioni migliori. Sono grato anche ai meccanici che hanno lavorato incessantemente per riparare la mia auto dopo l’incidente in qualifica 1. Non vedo l’ora di prendere parte ad altre gare quest’anno”.