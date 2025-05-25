Le voci dei vincitori di Gara 2 ad Autopolis

Kamitsue 25 maggio 2025

Nonostante la pioggia del mattino, la pista si è asciugata al momento di Gara 2, consentendo di disputare la gara in condizioni di asciutto. Tuttavia, con temperature che si aggiravano intorno ai 10°C e un periodo di safety car prolungato con i piloti che hanno avuto difficoltà a portare gli pneumatici alla temperatura ottimale.

Tosei Moriyama, vincitore del Trofeo Pirelli: “Avevo già guidato la vettura del 296 Challenge durante un test congiunto a Suzuka, ma questa è stata la mia prima volta in una gara del Ferrari Challenge. È stato difficile trovare il giusto feeling con i freni e la potenza era davvero impressionante. Inoltre, dato che aveva appena piovuto, c'era della ghiaia sulla pista e ho dovuto essere prudente. Sota Muto era molto veloce, ma io sono stato in grado di sfruttare al meglio la mia esperienza nelle corse , che mi ha portato alla vittoria”.

Motohiko Isozaki, vincitore del Trofeo Pirelli Am: “La safety car è intervenuta subito dopo la partenza quindi mi sono concentrato sul portare le gomme alla temperatura ottimale. La durata ridotta della gara si è rivelata vantaggiosa per me. È stato scoraggiante vedere il ritiro di Yasutaka Shirasaki, con cui ho lottato a lungo. Nel terzo round, spero di ottenere la vittoria”

Masafumi Hiwatashi, vincitore della Coppa Shell: “Poiché conosco bene Autopolis, avrei voluto spingere di più, ma i sorpassi si sono rivelati più difficili del previsto. La pista era ancora umida durante le qualifiche, quindi ho dovuto frenare circa 30 metri prima del solito alla prima curva, il che è stato un po' snervante. Tuttavia, conquistare la mia prima pole è stato un risultato prezioso".

Ryutaro Saito, vincitore della Coppa Shell Am: “Essendo la mia prima volta ad Autopolis, ho faticato per capire il livello di aderenza della pista. Ero anche consapevole che le penalità per i sorpassi sotto la safety car sarebbero state applicate; quindi, mi sono concentrato sulla raccolta di punti. Poiché il prossimo round al Fuji Speedway è un circuito in cui eccello, punterò alla vittoria".

Yosuke Yamaki, vincitore del Trofeo Pirelli 488 Challenge Evo: “Le qualifiche sono state accorciate a causa della pioggia e quasi metà della gara si è svolta sotto la safety car, tuttavia ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità per dare il meglio, prestando molta attenzione alla gestione della vettura. Con una griglia di partenza più ampia prevista per il prossimo round del 488 Challenge, aspiro a conquistare la vittoria tra i partecipanti”.