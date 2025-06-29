Le voci dei vincitori di Gara 2 a Valencia

Valencia 29 giugno 2025

Anche nella seconda giornata di gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe a Valencia temperature estive dell’aria, con l’asfalto del Circuit Ricardo Tormo che supera i 60°C. I piloti delle 296 Challenge sono sottoposti a un impegno fisico supplementare dal caldo e la vittoria è il premio per lo sforzo fisico. Dopo il podio abbiamo raccolto le impressioni e la gioia dei vincitori.

Nel Trofeo Pirelli nuovo successo di Jasin Ferati (Emil Frey Racing) che guadagna con un fine settimana perfetto la testa della classifica generale: “Sono molto contento – racconta – è stato un grande round per noi e sentivo che potevo andare bene. Così è stato, adesso devo mantenere la concentrazione per il prosieguo del campionato perché Felix Hirsiger certo è un grande avversario e non mollerà”.