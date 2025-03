Le voci dei vincitori di Gara 2 a Sonoma

La seconda giornata di gare conclude il primo fine settimana del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America 2025. Sentiamo le voci dei vincitori delle prove di domenica che sono sempre visibili, come tutte le altre, sul canale Youtube Ferrari.

“Dovevo solo non fare gli errori di Gara 1 e così è stato” commenta Massimo Perrina (Ferrari of Seattle), vincitore dopo la delusione della prova del sabato. Il giovane pilota è ora leader della graduatoria del Trofeo Pirelli. “Festeggerò alla grande con mio figlio Greg” dice Brad Fauvre (Ferrari of San Francisco) che ha concesso il bis nel Trofeo Pirelli Am, vivendo come momento delicato quello della partenza prima di dominare la prova.

Mitchell Green (Ferrari Westlake) porta a casa due pole e due successi in Coppa Shell e commenta “Questa è la mia pista di casa. Quindi è fantastico. Adesso andiamo a Daytona dove non ho mai corso, ma mi allenerò con il simulatore”.

Grande soddisfazione, un po' inaspettata, per Paul Lin (Ferrari of Newport Beach) vincitore in Coppa Shell Am: “Non correvo da un po' e sono arrivato qui un po' arrugginito. E’ stato molto emozionante tornare a gareggiare”.