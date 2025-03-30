Le voci dei vincitori di Gara 2 a Monza
Monza 30 marzo 2025
Una seconda giornata di gare intense, alcune delle quali concluse anche dopo la bandiera a scacchi a seguito delle decisioni dei commissari di gara a penalizzare alcuni comportamenti scorretti dei piloti. Per chi è salito sul podio del Tempio della Velocità brianzolo, la soddisfazione è enorme. Abbiamo sentito i protagonisti appena dopo la conclusione delle gare.
Dylan Medler (The Collection) festeggia la vittoria a seguito della penalizzazione di Jasin Ferati (Emil Frey RacingI): “Essere qui a Monza e vincere nel Ferrari Challenge Europe è incredibile. L'ho sempre sognato fin dall'anno scorso, quando sono andato a podio. Quest'anno puntavamo a vincere, quindi siamo molto emozionati. Ci vediamo a Misano.”
Successo nel Trofeo Pirelli Am per Michael Verhagen (Ferrari Warszawa): “E’ stata una gara dura – dice – e alla fine abbiamo avuto un po' di fortuna ma la macchina è stupenda e siamo pronti per Misano”
Straordinaria vittoria di Christian Kinch (Formula Racing) in Coppa Shell, al ritorno sul podio a Monza a distanza di 11 anni. “Mamma mia – dice in italiano l’incredulo pilota svedese – Il Tempio della Velocità. E’ un onore e una gioia assoluta vincere Monza. Bravissimo. Monza è la gara più veloce del calendario di sempre. Ora tra due settimane andremo a Misano. Misano è fondamentalmente l'opposto. Molto tecnico, curve molto strette, ma anche molto veloce e con un ottimo ritmo”.
Doppietta di “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich) in Coppa Shell AM che completa così un fine settimana perfetto e dà già appuntamento a Misano.