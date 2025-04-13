Le voci dei vincitori di Gara 2 a Misano
Misano 13 aprile 2025
Tempo incerto e asfalto umido per la seconda giornata di gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe al Misano World Circuit che vede salire sul gradino più alto del podio del Trofeo Pirelli per la seconda volta Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) che sottolinea come sia “molto felice ed orgoglioso di lasciare Misano con due vittorie. Un grazie speciale a tutto il team e un saluto a tutti quelli che mi supportano anche da casa”.
Felix Hirsiger, vincitore Trofeo Pirelli:
Doppio successo nel fine settimana anche per Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport): “Sono davvero felice: due pole position e due vittorie è incredibile. Ho avuto un po' di problemi alla ripartenza dopo la Safety Car ma sono riuscito a mantenere la testa della corsa e sono contento del fine settimana”.
Marco Zanasi, vincitore Trofeo Pirelli AM:
Primo centro in Coppa Shell per Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM): “Fantastico – dice – Misano è uno dei miei tracciati preferiti. E’ stata una bella gara, con sfide avvincenti. Sono molto contento del successo”.
Zois Skrimpias, vincitore Coppa Shell:
In una corsa di Coppa Shell Am partita dietro la Safety Car per la pioggia, trionfo per Andreas König (Emil Frey Racing) che mostra tutta la sua gioia dopo il podio ringraziando tra gli altri il suo coach Giacomo Altoè anche per il lavoro psicologico nel tenerlo calmo e concentrato.
Andrea König, vincitore Coppa Shell Am: