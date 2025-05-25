Le voci dei vincitori di Gara 2 a Hockenheim

Hockenheim 25 maggio 2025

Tempo incerto con pioggia in qualifica e cielo coperto per la seconda giornata di gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe ad Hockenheim. Il quarto round della serie registra la quarta affermazione consecutiva dello svizzero Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) nel Trofeo Pirelli. “Un fine settimana perfetto – racconta Hirsiger – con due vittorie, due pole position e giri veloci. Un grazie di cuore a tutti, team, sostenitori, famiglia e amici”.