Le voci dei vincitori di Gara 2 a Hockenheim
Hockenheim 25 maggio 2025
Tempo incerto con pioggia in qualifica e cielo coperto per la seconda giornata di gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe ad Hockenheim. Il quarto round della serie registra la quarta affermazione consecutiva dello svizzero Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) nel Trofeo Pirelli. “Un fine settimana perfetto – racconta Hirsiger – con due vittorie, due pole position e giri veloci. Un grazie di cuore a tutti, team, sostenitori, famiglia e amici”.
Felix Hirsiger, vincitore Trofeo Pirelli
Ottiene la vittoria nel Trofeo Pirelli Am, Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport) dopo un prolungato confronto con Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing): “Dopo la prova sfortunata di ieri – dice l’italiano – oggi ho avuto una buona partenza. E’ stata una gara complicata ma il team mi ha messo a disposizione una vettura incredibile”
Marco Zanasi, vincitore Trofeo Pirelli Am
Primo squillo in Coppa Shell per N.M. (Rossocorsa) abile a prendere il comando al via: “Gara difficili, ottimi avversari ma grande soddisfazione. Grande il team, grande il coach Cristiano Giardina e grazie a tutti”.
Testa a testa in Coppa Shell Am con Jan Sandmann che concede il bis di Gara 1: “Sono contento, non ero completamente soddisfatto della qualifica dove sono partito dalla seconda posizione, ma sono riuscito a vincere. Molto bene”.
Jan Sandmann, vincitore Coppa Shell Am