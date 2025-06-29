Le voci dei vincitori di Gara 1 del Ferrari Challenge a Indianapolis
Indianapolis 29 giugno 2025
Per dare il via al round nordamericano del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli a Indianapolis, i piloti hanno lottato più che mai in battaglie tra più vetture per assicurarsi la vittoria all' Indianapolis Motor Speedway.
Abbiamo raccolto i commenti dei piloti del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell sulle loro gare avvincenti prima della Gara 2 di domenica, mentre si può rivedere la gara sul canale YouTube di Ferrari.
Vincitori di tutte le gare
Massimo Perrina, vincitore Trofeo Pirelli
Yahn Bernier, vincitore Coppa Shell
Brad Fauvre, vincitore Trofeo Pirelli AM
Louis Flory, vincitore Coppa Shell AM