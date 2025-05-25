Le voci dei vincitori di Gara 1 ad Autopolis

Kamitsue 25 maggio 2025

Diversi piloti avevano poca esperienza sulla superficie bagnata dell'Autopolis International Racing Course, ma molti hanno sottolineato come la facilità di guida della 296 Challenge e l'eccellente aderenza degli pneumatici Pirelli abbiano contribuito a creare in loro fiducia.

Sota Muto, vincitore del Trofeo Pirelli: “Era la prima volta che guidavo una Ferrari e anche la prima esperienza con una vera e propria auto da corsa come la 296 Challenge, quindi quando sono salito sono rimasto stupito dalla sua incredibile accelerazione. I sistemi di controllo erano eccellenti, rendendo l'auto davvero facile da guidare. Gli pneumatici hanno mantenuto la loro aderenza fino alla fine, quindi non c'è mai stato un momento in cui ho avuto paura. Questa volta ho partecipato come single round, ma se mi capiterà un'altra occasione, mi piacerebbe sicuramente riprovarci".

Yasutaka Shirasaki, vincitore del Trofeo Pirelli Am: “Mi trovo bene a guidare sotto la pioggia, quindi sono riuscito a mantenere un buon ritmo. Non ci ho pensato molto in quel momento, ma anche la gara delle Finali Mondiali dell'anno scorso a Imola si è svolta sotto la pioggia, dove sono riuscito a passare dal 19° al 2° posto. Avevo previsto che la mia migliore opportunità di sorpasso sarebbe stata tra la prima e la terza curva e, come si è rivelato, sono riuscito a cogliere l'occasione e a passare la vettura che mi precedeva. Credo di essere riuscito a frenare bene all'interno e a fare la mossa perché le gomme avevano un'ottima aderenza".

Yosuke Yamaki, vincitore del Trofeo Pirelli 488 Challenge Evo: “Era la prima volta che partecipavo a questa gara e mi sentivo un po' ansioso“.