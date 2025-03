Le voci dei vincitori di Gara 1 a Sonoma

I piloti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America si sono tuffati nella gara di apertura della stagione. Alcuni dei vincitori hanno dominato la prova, mentre altri hanno lottato duramente per ottenere il successo. Sentiamo i commenti dei vincitori in vista della seconda prova di domenica.

Manny Franco (Ferrari Lake Forest) esprime la sua soddisfazione per la vittoria nel Trofeo Pirelli, anche se giunta dopo la penalizzazione inflitta a Massimo Perrina (Ferrari of Seattle). Per Brad Fauvre (Ferrari of San Francisco) il successo nel Trofeo Pirelli Am è arrivato grazie all’ottima partenza: “Quando scatti dalla seconda posizione non sai mai cosa può succedere – dice – Può andare bene o male e a me è andata bene”.

Dopo la pole della mattina, conquista la vittoria di Coppa Shell, Mitchell Green (Ferrari Westlake), che esprime la sua gioia: “Grande gara, è stato molto divertente; e poi sulla pista di casa ancora più bello”.

Grande successo per Jeffrey Nunberg (Ferrari of Central New Jersey) in Coppa Shell Am, che racconta il momento più delicato della ripartenza dopo Safety Car.