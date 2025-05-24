Le voci dei vincitori di Gara 1 a Hockenheim
Hockenheim 24 maggio 2025
Sfide serrate, alcuni contatti senza conseguenze per i piloti e tanto spettacolo nella prima giornata del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe sullo storico circuito di Hockenheim. Volti raggianti sul podio dove abbiamo colto le prime impressioni dei vincitori.
Nel Trofeo Pirelli ci ha preso gusto Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) che dopo la doppietta di Misano, conquista anche la prima prova in Germania: “Anche se può non sembrare a vederla da fuori è stata una gara molto complicata, soprattutto nel gestire le ripartenze dopo le Safety Car. Sono molto contento di essere qui, è un grande sogno e ringrazio tutti per questo”.
Felix Hirsiger, vincitore Trofeo Pirelli
Avvincente anche la prova tra gli Am, con Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) che ha la meglio: “Abbiamo fatto una bella partenza e una gara positiva, difficile nella gestione delle gomme con le fasi di Safety Car. Grazie al team e anche ai tanti tifosi che sono qui presenti”
Hendrik Viol, vincitore Trofeo Pirelli Am
Gioia immensa per Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) che conquista la gara di Coppa Shell: “Ho avuto un inizio di stagione complicato, ma oggi sono andate bene le qualifiche e la gara e sono davvero contenta. Grazie a tutti”.
Manuela Gostner, vincitrice Coppa Shell
Grande soddisfazione per Jan Sandmann (Kessel Racing) che conquista il primo successo della soddisfazione: “Sono molto contento di questa giornata, siamo andati bene in qualifica e anche in gara anche se alla fine ho sofferto per un po' di stanchezza”.
Jan Sandmann, vincitore Coppa Shell Am