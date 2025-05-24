Le voci dei vincitori di Gara 1 a Hockenheim

Hockenheim 24 maggio 2025

Sfide serrate, alcuni contatti senza conseguenze per i piloti e tanto spettacolo nella prima giornata del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe sullo storico circuito di Hockenheim. Volti raggianti sul podio dove abbiamo colto le prime impressioni dei vincitori.

Nel Trofeo Pirelli ci ha preso gusto Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) che dopo la doppietta di Misano, conquista anche la prima prova in Germania: “Anche se può non sembrare a vederla da fuori è stata una gara molto complicata, soprattutto nel gestire le ripartenze dopo le Safety Car. Sono molto contento di essere qui, è un grande sogno e ringrazio tutti per questo”.

Felix Hirsiger, vincitore Trofeo Pirelli