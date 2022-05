Le voci dal podio del Trofeo Pirelli Am, Gara 2

Schoonderwoerd e Laskowski, che abbiamo incontrato appena terminata la seconda prova sul circuito di Le Castellet, esprimono il loro entusiasmo per aver conquistato il secondo e il terzo posto.

Nigel Schoonderwoerd, secondo classificato Trofeo Pirelli Am: “Per me si tratta di un risultato eccezionale. Sono molto soddisfatto per aver raggiunto il podio. Mi sono concentrato durante tutto il fine settimana per migliorare in ogni sessione. E ora posso festeggiare con un secondo posto”.

Hanno Laskowski, terzo classificato Trofeo Pirelli Am: “Sono quasi senza parole. Si tratta del mio primo podio nel Ferrari Challenge, arrivato al termine di una gara straordinaria. Sono molto contento”.