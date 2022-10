Le voci dai piloti di Gara 2 al Mugello

Uno dei circuiti più apprezzati al mondo, il Mugello, caratterizzato da continui saliscendi e curve tecniche che mettono alla prova anche i piloti più esperti, ha ospitato il penultimo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Il monomarca del Cavallino Rampante saluta la Toscana con tre nuovi campioni: Doriane Pin, nel Trofeo Pirelli; Franz Engstler, nella Coppa Shell; e Alexander Nussbaumer, nella Coppa Shell Am.





Trofeo Pirelli

John Wartique, vincitore Trofeo Pirelli: “Certamente sono molto soddisfatto, d’altra parte vincere è l’obiettivo di ogni gara. Non è stato un weekend semplice perché i partecipanti erano molti e il traffico in pista era intenso: anche per questo non sono riuscito a fare un tempo soddisfacente durante le qualificazioni. A quel punto, prima del semaforo verde di oggi, mi reso conto che avrei dovuto escogitare qualcosa e darmi da fare se volevo raggiungere almeno il podio. Così alla partenza ho dato il massimo e sono riuscito ad affrontare alla perfezione la prima curva, da lì in poi ho gestito bene la gara fino alla vittoria”.

Thomas Neubauer, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Non sono soddisfatto, per me arrivare secondo ha significa essere il primo degli sconfitti. La mia partenza è stata buona ma poi John (Wartique, N.d.r.) ha saputo gestire meglio la prima curva, raggiungendo la leadership e mantenendola sino alla fine, quindi merita il primo posto”.

Doriane Pin, terza classificata Trofeo Pirelli: “Vincere il titolo è un’emozione fortissima, era l’obiettivo della stagione e lo abbiamo raggiunto. Parlo al plurale perché il merito non va solo a me ma a tutto il team e alle persone che hanno lavorato per raggiungere questo traguardo. Sono molto orgogliosa e spero che questo sia il primo di una lunga serie di titoli. Il circuito del Mugello mi è piaciuto perché è un tracciato molto veloce e quando ti trovi alle spalle di un rivale è difficile superare. È impegnativo e l’ho apprezzato molto”.