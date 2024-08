La prima stagione di Dewhirst

Mike Dewhirst, volto nuovo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, dopo il primo round di apprendistato, riuscendo comunque a salire sul podio a Brands Hatch, è diventato, quasi a sorpresa uno dei protagonisti della Coppa Shell. Il portacolori del team Dick Lovett Swindon, infatti, non ha impiegato molto tempo per far vedere di che pasta è fatto e a Oulton Park, in Gara 2, ha festeggiato la sua prima vittoria nella serie inglese. A Snetterton, poi, ha realizzato una splendida doppietta proiettandosi in seconda posizione nella classifica, andando a infastidire il primato del leader Robert Rees (che ora può contare solamente su 11 punti di vantaggio).

Proprio a Snetterton, Dewhirst ha raccontato il suo curriculum sportivo, iniziato all’età di 20 anni nella Formula TKM, partecipando a vari campionati per poi prendersi una pausa per concentrarsi sul lavoro. Nel 2010 ritorna la passione e Dewhirst ritorna sui kart. Poi al Festival of Speed di Goodwood la grande opportunità di provare una Ferrari Formula 1. Il pilota inglese racconta l’emozione di guidare una monoposto, esperienza che ha poi ripetuto in altri eventi.



Il rappresentante del team Dick Lovett Swindon racconta poi l’approdo ai rally prima di arrivare nel Ferrari Challenge dove ha trovato una bellissima atmosfera, auto prestigiose e un’ospitalità fantastica, condita con la competitività di avversari davvero bravi.