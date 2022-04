Juan Andujar Pulido, emozione ed entusiasmo al debutto

L’emozione del debutto, l’entusiasmo della prima volta. Lo spagnolo Juan Andujar Pulido si prepara all’esordio nel Ferrari Challenge, nello specifico nella classe nel Trofeo Pirelli Am, con la scuderia Cars Gallery. Andujar Pulido guarda con soddisfazione e orgoglio la propria Ferrari 488 Challenge Evo n. 14: “Questa è la mia auto, ho voluto fortemente il numero 14 perché è il mio numero fortunato”.

“E’ la mia prima stagione nel Ferrari Challenge e per me è un sogno: io sono nato con la passione per Ferrari e per me il Cavallino è tutto! Essere qui, nel paddock Ferrari, è l’onore più grande della mia vita. I miei obiettivi? Direi raggiungere la top ten nella mia classe, il Trofeo Pirelli Am”.