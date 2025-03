Inizia da Sonoma il Ferrari Challenge North America 2025

Nel fine settimana prende avvio la nuova stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America al Sonoma Raceway che vedrà al via un numero record di partecipanti attratti anche dalla Ferrari 296 Challenge.

Dopo la presentazione alle Finali Mondiali del 2023 e il suo debutto nel Ferrari Challenge 2024, circa 70 piloti nordamericani saranno a bordo della nuova vettura nelle quattro classi del campionato. Prima vettura del monomarca del Cavallino Rampante dotata di motore V6, la 296 Challenge è protagonista ora nelle serie Ferrari Challenge di tutto il mondo e, questo fine settimana, sarà in pista nella regione vinicola americana.

Ritorno a Sonoma. Solo sei mesi fa il Ferrari Challenge North America ha fatto la sua ultima visita a Sonoma nel penultimo round del 2024. Si tratta questo del quinto anno in cui la serie gareggia sul circuito di 2,533 miglia (4,076 chilometri), anche se sarà la prima volta dal 2021 che l’appuntamento di Sonoma si incontra nella parte iniziale del calendario piuttosto che nella seconda metà della stagione.

Diversi piloti dell’appuntamento dello scorso anno tornano sulla griglia di partenza per replicare il loro successo.

La coppia zio-nipote composta da Roberto e Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) sarà in gara nel 2025 nel Trofeo Pirelli dopo il campionato di classe 488 Challenge Evo vinto nel 2024. Entrambi i piloti hanno ottenuto una vittoria a testa a Sonoma lo scorso anno nelle rispettive classi, mentre anche Jason McCarthy (Wide World Ferrari) ha conquistato una vittoria nel Trofeo Pirelli e tornerà nel 2025.

Gli ex rivali del Trofeo Pirelli Am, Tony Davis (Continental Autosports) e Brian Cook (Ferrari of Seattle) continueranno il loro duello quest'anno nella classe Trofeo Pirelli. I due piloti si sono divisi le vittorie lo scorso anno a Sonoma.

Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) è stato due volte vincitore a Sonoma nella classe Coppa Shell 2024, mentre Jeffrey Nunberg (Ferrari of Central New Jersey) ha ottenuto la sua prima vittoria dell'anno in Coppa Shell Am sul circuito della California settentrionale. Entrambi puntano a ripetere il loro successo nelle stesse classi per il 2025.

West Coast. Più di 10 concessionari Ferrari che vanno da nord del confine canadese a nord alla punta meridionale della California rappresentano la West Coast questo fine settimana a Sonoma.

Ferrari of Seattle - campione dei concessionari del Ferrari Challenge dello scorso anno - è il rappresentante più numeroso con cinque vetture. Segue un quartetto di concessionari con tre iscrizioni: Ferrari Beverly Hills, Ferrari of Newport Beach, Ferrari of San Francisco e Ferrari of Westlake. I concessionari a nord del confine includono Ferrari of Alberta e Ferrari of Vancouver, rispettivamente con una e due rappresentanti. Anche Ferrari of Silicon Valley ha due vetture iscritte a Sonoma, seguita da un trio di team con una sola vettura, dalla costa fino all'interno: Ferrari of Rancho Mirage, Ferrari of San Diego e Scottsdale Ferrari.

Programma e streaming. Due giornate di test precedono l'attività ufficiale in pista a Sonoma, che inizia venerdì 7 marzo con tre sessioni di prove. La qualifica per Gara 1 si svolge sabato mattina, prima della bandiera verde, alle 15.05 per il Trofeo Pirelli e alle 15.55 per la Coppa Shell. La qualifica 2 aprirà il programma di domenica, con la gara finale della Coppa Shell alle 14.05 e del Trofeo Pirelli alle 14.55.

Tutte le gare del Ferrari Challenge North America saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari e su FerrariRaces.com.