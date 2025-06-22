Imada conquista la prima vittoria con la 296 Challenge, per Yagura secondo successo

Fuji 22 giugno 2025

Il terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan 2025 si è svolto al Fuji Speedway, che ha ospitato anche la memorabile decima edizione dei Ferrari Racing Days. Su uno dei circuiti ad alta velocità più prestigiosi del Giappone, 32 vetture 296 Challenge e sei 488 Challenge Evo hanno dato vita a uno spettacolo straordinario.

Sotto un cielo limpido, la temperatura al Fuji Speedway ha raggiunto i 28 °C, un valore insolitamente alto per il mese di giugno. La gara, della durata di 30 minuti più un giro, è stata molto intensa, con frequenti cambi di leadership in ogni classe, che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. Nel Trofeo Pirelli, Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia), qualificatosi secondo, ha preso il comando al primo giro senza più lasciarlo, aggiudicandosi la sua prima vittoria al volante della 296 Challenge. Nel Trofeo Pirelli Am, il terzo classificato in qualifica Kanji Yagura (Cornes Osaka) ha conquistato la vittoria, mentre Tsutomu Shimoyama (Cornes Shiba) ha vinto la Coppa Shell e Liang Chen Yu (Rosso Scuderia) ha festeggiato la sua prima vittoria nella Coppa Shell Am. Nel Trofeo Pirelli 488 Challenge Evo, Deske (Cornes Shiba) ha conquistato una vittoria schiacciante.

Trofeo Pirelli. La classe Trofeo Pirelli ha visto quattro vetture in gara, con Sota Muto (M. Auto Italia) capace di una sensazionale vittoria al debutto nel Round 2, che ha conquistato la pole position. Tuttavia, l'esperto Imada ha preso il comando alla prima curva del primo giro. Muto è stata penalizzata per una partenza anticipata, che lo ha fatta retrocedere, ma nonostante un prolungato inseguimento ha dovuto ritirarsi a causa di problemi tecnici a metà gara. Akihiro Tsuzuki (Auto Speciale) ha tentato un attacco nel finale, avvicinandosi a meno di un secondo da Imada, ma non è riuscito a raggiungerlo prima del traguardo.

Nella classe Trofeo Pirelli Am, che contava cinque partecipanti, l'attuale leader della classifica Motohiko Isozaki (Cornes Shiba) ha conquistato la pole, ma Yagura è partito alla grande e ha preso il comando al primo giro. Isozaki ha cercato di reagire, ma non è riuscito a migliorare il suo ritmo a causa della forte pressione di Cold Max (Cornes Osaka) e Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia), e il distacco è aumentato gradualmente. Alla fine, Kanji Yagura ha mantenuto un vantaggio di poco superiore ai sei secondi, conquistando la sua prima vittoria stagionale.

Nel Trofeo Pirelli 488 Challenge Evo, che ha preso il via nel Round 2, Deske ha conquistato la pole, mantenendo il comando dalla partenza al traguardo con una vittoria convincente.