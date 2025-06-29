Il track talk di Max Mugelli a Valencia

Valencia 29 giugno 2025

A Max Mugelli (CDP – Eureka Competition) i circuiti spagnoli piacciono, non c’è dubbio. La sua storia sportiva parla chiaro e l’esperto pilota toscano ha sempre ben figurato nelle gare in terra iberica. Non potevamo quindi che chiedere a lui qualche indicazione e suggerimento di guida per affrontare il Ricardo Tormo di Valencia, dove si svolge il quinto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe.

Il circuito valenciano, dedicato al pilota spagnolo deceduto nel 1998, fu inaugurato nel 1999. Lungo 4,005 km con il rettilineo più lungo di 876 metri e 14 curve. Scendiamo in pista con Max Mugelli a scoprirlo.