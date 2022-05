Il ritorno vincente di Laursen

Johnny Laursen ottiene la vittoria in Gara 2 di Coppa Shell. Il pilota danese della scuderia Formula Racing dimostra il suo talento e la determinazione

“Sono molto felice di questa vittoria anche perché non ero molto fiducioso in vista di Gara 2 viste le difficoltà di ieri, ma il team ha cambiato radicalmente l’assetto della vettura e oggi i problemi erano di fatto scomparsi. Ho dovuto fare i conti anche con me stesso: sono stato lontano dalle gare per molto tempo e non è facile riprendere subito il ritmo!”.