Il Ferrari Challenge UK parte dalla Spagna

Partenza inedita per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK che inizia la sua settima stagione questo fine settimana sul circuito spagnolo di Navarra che sorge nei pressi di Los Arcos. Si tratta del primo anno in cui nella serie britannica correrà la Ferrari 296 Challenge, nona vettura del monomarca del Cavallino Rampante che succede alla 488 Challenge e alla 488 Challenge Evo, protagoniste del campionato d'Oltre Manica fin dal suo primo anno, nel 2019.

Ferrari North Europe ha confermato una griglia di iscritti di 20 piloti, tra cui molti visi noti che hanno scelto di correre quest’anno con la 296 Challenge e 9 debuttanti che affronteranno la serie per la prima volta. Come sempre saranno due le classi, Trofeo Pirelli e Coppa Shell, in cui i piloti saranno suddivisi in base alla loro esperienza.

Nel Trofeo Pirelli, Gilbert Yates (Charles Hurst), campione del Ferrari Challenge UK 2024, torna a difendere il suo titolo contro alcuni veterani, come il pilota di HR Owen Panav Vangala, ma dovrà affrontare anche la forte concorrenza di diversi debuttanti, tra cui i giovani Joseph Dean (Stratstone Colchester) e Callum Leathem (Charles Hurst).

Nella Coppa Shell si confermano ai nastri di partenza alcuni volti conosciuti come Darren Howell (JCT600 Leeds), Jonathan Satchell (HR Owen), Steven Dopson e Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon) e Peter Hunter (Stratstone Manchester), oltre ai “tre Paul”, Dixon (Dick Lovett Swindon), Rogers (HR Owen) e Simmerson (Graypaul Birmingham). Tra i nuovi piloti della Coppa Shell c'è Huseyin Sert (Maranello Sales).

Il weekend di gara inizia con i test del venerdì, mentre sabato le prove libere e le qualifiche si svolgono al mattino, seguite dalla prima gara che inizia alle 15:30. Domenica, un'altra sessione di qualifiche mattutina precede la seconda e ultima prova del fine settimana, che scatterà alle 14.30. Entrambe le gare seguono il format di 30 minuti più un giro. La serie sarà trasmessa in diretta online sul sito live.ferrari.com.

Dopo la gara inaugurale a Navarra, la serie britannica torna a casa per il secondo appuntamento a Oulton Park in maggio. In seguito, la serie si sposterà a Brands Hatch in giugno, seguita da Donington in luglio. Il quinto e ultimo appuntamento si svolgerà a Silverstone in settembre.

La stagione 2025:

Round: Circuito: Data:

Round 1 Navarra, Spagna 26 - 27 aprile

Round 2 Oulton Park 16 - 17 maggio

Round 3 Brands Hatch 21 - 22 giugno

Round 4 Donington 26 - 27 luglio

Round 5 Silverstone 05 - 07 settembre

