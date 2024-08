Il Ferrari Challenge torna a Suzuka

Questo fine settimana, il quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan 2024 si svolgerà sul leggendario circuito di Suzuka, all’interno degli attesi Ferrari Racing Days. Un totale di 32 488 Challenge Evo sfrecceranno in pista, facendo la gioia degli appassionati del Cavallino Rampante di tutto il Giappone.

Nella Trofeo Pirelli, tutti gli occhi saranno puntati su Yudai Uchida (Rosso Scuderia) e Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia), attualmente in testa alla classifica a punti, e su Akihiro Tsuzuki (Auto Speciale), protagonista nel Super GT con la Ferrari. Un altro pilota da tenere d'occhio è Tatsuya Minowa (Ferrari Japan), un giovane talento che difenderà i colori di Ferrari Japan, al suo debutto in questa serie.

Il Trofeo Pirelli Am vedrà la partecipazione di nomi noti come Akita (Cornes Nagoya), Kanji Yagura (Cornes Osaka), Cold Max (Cornes Osaka) e Motohiko Isozaki (Cornes Shiba), che hanno partecipato a tutte le gare di questa stagione. Questa classe altamente competitiva garantisce duelli emozionanti a ogni round e la gara di questo fine settimana non sarà da meno.

Spettacolo atteso anche nella Coppa Shell, dove Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia) si candida alla vittoria, dopo essere salito sul gradino più alto del podio in quattro delle sei precedenti gare. Le aspettative sono alte anche per Tsutomu Shimoyama (Cornes Shiba) e Phil Kim (Nicole Competizione), che hanno entrambi conquistato la loro prima vittoria in questa stagione, così come per Ryuichi Kunihiro (M-Auto Italia), che si è costantemente qualificato nelle prime posizioni.

La Coppa Shell Am vanta 13 partecipanti, il numero più alto tra le quattro categorie, tra cui i vincitori precedenti come Masafumi Hiwatashi (European Version), che ha tre vittorie all'attivo, e Ryutaro Saito (Mid Sapporo), due volte davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi. Sebbene entrambi i piloti abbiano trionfato a Suzuka nel primo round, questa classe estremamente competitiva lascia molto spazio a nuovi inserimenti nella lotta per il vertice.

Dopo le prove libere di venerdì, sabato sono previste le qualifiche dalle 9.50 alle 10.20 e Gara 1 dalle 15.30 alle 16.05. Domenica le qualifiche dalle 11.20 alle 11.50 e Gara 2 dalle 16.30 alle 17.05. Le gare saranno visibili sul canale YouTube ufficiale Ferrari. Gli orari indicati sono quelli locali.