Il Ferrari Challenge regala emozioni: Medler esulta a Las Vegas

Nella gara disputata sabato sera del fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, due piloti hanno bissato il successo della prima prova, mentre altri due sono saliti sul podio per la prima volta sul podio. Gara complessa e combattuta, ma alla fine tutti hanno concluso una stagione molto intensa in modo emozionante sul circuito che a breve avrebbe ospitato il Gran Premio di Formula 1.

Trofeo Pirelli. Dylan Medler (The Collection), partito dalla pole position, ha controllato la gara resistendo alla pressione di Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), che non è riuscito a portare l’attacco decisivo, mantenendo comunque la seconda piazza alle spalle del campione 2024. Terzo David Musial Jr. (Ferrari of Lake Forest) più distaccato.

Doppietta anche per Grey Fauvre (Ferrari of San Francisco) nel Trofeo Pirelli Am, tenendo a bada Brandon Kruse (Ferrari of Central Florida) e Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia KK), rispettivamente secondo e terzo.

Coppa Shell. Dopo la penalizzazione inflitta a metà gara ai leader provvisori Rey Acosta (The Collection) e Yahn Bernier (Ferrari of Seattle), sale al comando Robert McWilliams (Ferrari of Washington) vittorioso nella stagione regolare a Montreal. McWilliams ha preceduto Mitchell Green (Ferrari of Westlake), mentre Acosta ha mantenuto il terzo gradino del podio.

In Coppa Shell Am, Fabian Sperman ha regalato un’altra vittoria al team The Collection, superando Melissa Kozyra (Ferrari of Naples) negli ultimi cinque minuti di gara e precedendola sul traguardo per soli 630 millesimi di secondo. Terzo posto per Steve Check (Ferrari of Rancho Mirage).

Guarda le repliche. Tutte le gare della stagione 2024 del Ferrari Challenge North America, comprese le repliche di questo weekend a Las Vegas, sono disponibili sul canale YouTube Ferrari.