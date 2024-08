Il Ferrari Challenge protagonista dei FIA Motorsport Games

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli è il campionato monomarca scelto da SRO Motorsports Group in collaborazione con la FIA per la prossima edizione dei FIA Motorsport Games, in programma dal 23 al 27 ottobre a Valencia, sul tracciato Ricardo Tormo. La manifestazione, la cui prima edizione venne disputata nel 2019 a Roma, è un format unico che raccoglie tutte le più importanti discipline motoristiche, sia reali che virtuali. Queste Olimpiadi del motorsport prevedono, per ogni nazione, un solo pilota a rappresentarle per ciascuna categoria.

Campionato. Il Ferrari Challenge è uno dei più prestigiosi e longevi campionati monomarca, il primo a ricevere la certificazione ISO 20121 a livello continentale per sistema di gestione sostenibile degli eventi. Da 32 anni consente a giovani talenti e gentleman drivers di sfidarsi sui tracciati più iconici del mondo grazie alle due serie internazionali – Europe e North America – e nazionali – UK e Japan – al volante della nuovissima Ferrari 296 Challenge.

Vettura. Presentata durante le Finali Mondiali Ferrari del 2023, la 296 Challenge è la prima 6 cilindri ad essere impiegata nel campionato e rappresenta un nuovo punto di riferimento in termini di performance e piacere di guida, con oltre 234 CV/L di potenza specifica a disposizione ed un carico aerodinamico di 870 Kg a 250 Km/h frutto di soluzioni tecniche raffinate come l’S-Duct. Come da tradizione, anche la 296 Challenge è equipaggiata con pneumatici Pirelli sviluppati appositamente per questo modello.

Format. Per adattarsi al programma della manifestazione, il tradizionale format del fine settimana verrà modificato proponendo, dopo le sessioni di prove libere, la qualifica, la Qualifying Race e la Medal Race che assegnerà le medaglie di oro, argento e bronzo.

Reazioni. L’annuncio della scelta del Ferrari Challenge come serie monomarca rappresentativa all’interno dei FIA Motorsport Games è stato accolto con grande soddisfazione da Andrea Mladosic, Head of Ferrari Challenge & Corso Pilota: “Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento perché testimonia, ancora una volta, il livello espresso dal Ferrari Challenge. Sono sicuro che lo spettacolo che le gare sapranno offrire sarà particolarmente apprezzato dagli appassionati”.

“Ringrazio SRO Motorsports Group e la FIA per aver scelto il Ferrari Challenge per questa importante manifestazione”, ha commentato Antonello Coletta, Head of Endurance and Corse Clienti. “Da oltre trent’anni la nostra serie ha saputo proporre piloti – uomini e donne – di grande talento che hanno avuto modo di ritagliarsi uno spazio significativo nei principali campionati riservati alle vetture GT, ma anche a migliaia di nostri clienti sportivi di trovare un ambiente sia professionale che famigliare, dove la loro passione per le competizioni poteva trovare il giusto palcoscenico”.